У Зеленского рассказали, сколько потратили на кампанию

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского потратила из избирательного фонда на президентскую кампанию около 60 миллионов гривен.

Об этом заявил руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов в интервью BBC News Украина.

"По состоянию на сегодня мы потратили на всю кампанию около 60 млн грн из избирательного фонда - это на все, что мы делаем", - сказал он.

Баканов добавил, что планируется потратить еще 40 миллионов до первого тура выборов.

Относительно возможного второго тура, руководитель штаба отметил: "Это уже другой вопрос. Там надо будет все бюджетировать отдельно".

При этом он заявил, что команде не хватает денег на все задуманное.

Баканов также заявил, что источником денег избирательного фонда являются "сторонники" кандидата.

На уточняющий вопрос, идет ли речь об олигархе Игоре Коломойском, он ответил: "Нет, это обычные люди, которые зарабатывают деньги".

На вопрос, есть ли контакты у штаба Зеленского с Коломойским, Баканов сказал: "Все задают этот вопрос, я отвечу так: возможно, кто-то контактирует, но я не видел. Именно мне никто не давал каких-либо указаний, денег и не высказывал даже пожеланий по тому или иному вопросу от команды Игоря Валерьевича. То есть я не могу этого даже представить".

Руководитель штаба также рассказал, что так называемая "ЗеКоманда" по всей Украине насчитывает примерно 500 тысяч человек, а в центральном штабе кандидата работает около 70 человек.

Отвечая на вопрос о нардепе Сергее Лещенко и экс-министре финансов Александре Данилюке, которых видели на фото вместе с командой Зеленского, Баканов сказал, что они являются сторонниками кандидата и хотят присоединиться к его команде.

Что касается бывшего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичюса, руководитель штаба отметил, что "он уже в команде Зеленского".

Баканов также заверил, что Зеленский не боится приходить на политические ток-шоу и готов отвечать на вопросы в прямом эфире.

"Он полностью готов, могу это повторить много раз. И, думаю, он может появиться в прямом эфире до первого тура", - сказал руководитель штаба.

Напомним: