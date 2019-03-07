Зеленский заявил, что власть готовит против него дела и провокации в ОРЛО

Кандидат в президенты, комик Владимир Зеленский заявил, что против него готовят уголовное преследование.

Об этом он сказал в обращении, обнародованном в Facebook.

"Регистрируют уголовное дело против меня, против квартала, отмывание каких-то денег", – отметил Зеленский.

Кроме того, "депутат из одной партии из трех букв" якобы тоже регистрирует уголовное дело лично против главы "Квартала 95". О каком именно депутате говорится, кандидат в президенты не говорит.

"Я думаю, в ближайшее время появится уголовное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека", – сказал Зеленский.

Кандидат также утверждает, что "специальные люди" хотят установить на оккупированной территории Луганской области его политические бигборды, с его лицом.

"Я очень рад, что у нашей власти очень много друзей среди террористов", – добавил комик.

Он также говорит, что власть начала прослушивать его офис.

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Напомним: