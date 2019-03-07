Зеленский заявил, что власть готовит против него дела и провокации в ОРЛО
Кандидат в президенты, комик Владимир Зеленский заявил, что против него готовят уголовное преследование.
Об этом он сказал в обращении, обнародованном в Facebook.
"Регистрируют уголовное дело против меня, против квартала, отмывание каких-то денег", – отметил Зеленский.
Кроме того, "депутат из одной партии из трех букв" якобы тоже регистрирует уголовное дело лично против главы "Квартала 95". О каком именно депутате говорится, кандидат в президенты не говорит.
"Я думаю, в ближайшее время появится уголовное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека", – сказал Зеленский.
Кандидат также утверждает, что "специальные люди" хотят установить на оккупированной территории Луганской области его политические бигборды, с его лицом.
"Я очень рад, что у нашей власти очень много друзей среди террористов", – добавил комик.
Он также говорит, что власть начала прослушивать его офис.
Читайте также Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры
Напомним:
- 4 марта у офиса Зеленского нашли подозрительное оборудования.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет об оборудовании для прослушивания. Экс-советник Авакова нардеп Антон Геращенко намекнул, что аппаратура может принадлежать СБУ.
- Служба безопасности сказала, что найденная полицией аппаратура принадлежит ей, но слушала СБУ не кандидата в президенты.
- Депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев заявлял, что 41 миллион долларов из "Приватбанка" во времена Игоря Коломойского вывели на счета студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.
- Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в президенты. Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
- Последние результаты опросов свидетельствуют, что Зеленский снова лидирует в президентском рейтинге, а действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко идут вслед почти наравне.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua