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Зеленский заявил, что власть готовит против него дела и провокации в ОРЛО

Четверг, 7 марта 2019, 10:10
Зеленский заявил, что власть готовит против него дела и провокации в ОРЛО

Кандидат в президенты, комик Владимир Зеленский заявил, что против него готовят уголовное преследование.

Об этом он сказал в обращении, обнародованном в Facebook.

"Регистрируют уголовное дело против меня, против "Квартала", отмывание каких-то денег", – отметил Зеленский.

Кроме того, "депутат из одной партии из трех букв" якобы тоже регистрирует уголовное дело лично против главы "Квартала 95". О каком именно депутате говорится, кандидат в президенты не говорит.

"Я думаю, в ближайшее время появится уголовное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека", – сказал Зеленский.

Кандидат также утверждает, что "специальные люди" хотят установить на оккупированной территории Луганской области его политические бигборды, с его лицом.

"Я очень рад, что у нашей власти очень много друзей среди террористов", – добавил комик.

Он также говорит, что власть начала прослушивать его офис.

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Напомним:

  • 4 марта у офиса Зеленского нашли подозрительное оборудования.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет об оборудовании для прослушивания. Экс-советник Авакова нардеп Антон Геращенко намекнул, что аппаратура может принадлежать СБУ.
  • Служба безопасности сказала, что найденная полицией аппаратура принадлежит ей, но слушала СБУ не кандидата в президенты.
  • Депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев заявлял, что 41 миллион долларов из "Приватбанка" во времена Игоря Коломойского вывели на счета студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.
  • Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в президенты. Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
  • Последние результаты опросов свидетельствуют, что Зеленский снова лидирует в президентском рейтинге, а действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко идут вслед почти наравне.

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Темы: Зеленскийвиборы
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