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Выборы-2019: Спасатели ГСЧС продолжают проверку участков

Воскресенье, 17 марта 2019, 04:35

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжают активно проверять состояние помещений и зданий, которые планируют использовать в качестве избирательных участков.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Инспекторы ГСЧС проверяют готовность таких объектов к процессу волеизъявления граждан и по результатам проверок предоставляют руководителям объектов рекомендации по устранению выявления противопожарных недостатков.

Отмечается, что спасатели обращают внимание на состояние содержания эвакуационных выходов и путей, состояние противопожарного водоснабжения и наличие первичных средств пожаротушения, соответствующей документации.

"На этой неделе такие отработки состоялись в селах Орловец, Цветково и Калиновка Городищенского района Черкасской области, в городе Черноморск Одесской области, в Северодонецке Луганской области, в населенных пунктах Волынской области", - говорится в сообщении.

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Напомним,

  • Выборы президента Украины состоятся 31 марта. 
  • По данным Нацполиции, всего в Украине будет создано 198 окружных и почти 30 тыс. участковых избирательных комиссий. На охрану общественного порядка и безопасности во время финальной стадии избирательного процесса будет привлечено около 60 тыс. правоохранителей.
  • Председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что с 22 марта помещения избирательных комиссий полиция должна взять под круглосуточную охрану. Также под охраной полиции будет проходить процесс передачи избирательных бюллетеней участковым избиркомам. 

Украинская правда
Темы: ГСЧСвыборы президента 2019
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