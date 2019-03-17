Выборы-2019: Спасатели ГСЧС продолжают проверку участков

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжают активно проверять состояние помещений и зданий, которые планируют использовать в качестве избирательных участков.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Инспекторы ГСЧС проверяют готовность таких объектов к процессу волеизъявления граждан и по результатам проверок предоставляют руководителям объектов рекомендации по устранению выявления противопожарных недостатков.

Отмечается, что спасатели обращают внимание на состояние содержания эвакуационных выходов и путей, состояние противопожарного водоснабжения и наличие первичных средств пожаротушения, соответствующей документации.

"На этой неделе такие отработки состоялись в селах Орловец, Цветково и Калиновка Городищенского района Черкасской области, в городе Черноморск Одесской области, в Северодонецке Луганской области, в населенных пунктах Волынской области", - говорится в сообщении.

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Напомним,