Выборы-2019: Спасатели ГСЧС продолжают проверку участков
Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжают активно проверять состояние помещений и зданий, которые планируют использовать в качестве избирательных участков.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС.
Инспекторы ГСЧС проверяют готовность таких объектов к процессу волеизъявления граждан и по результатам проверок предоставляют руководителям объектов рекомендации по устранению выявления противопожарных недостатков.
Отмечается, что спасатели обращают внимание на состояние содержания эвакуационных выходов и путей, состояние противопожарного водоснабжения и наличие первичных средств пожаротушения, соответствующей документации.
"На этой неделе такие отработки состоялись в селах Орловец, Цветково и Калиновка Городищенского района Черкасской области, в городе Черноморск Одесской области, в Северодонецке Луганской области, в населенных пунктах Волынской области", - говорится в сообщении.
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Напомним,
- Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
- По данным Нацполиции, всего в Украине будет создано 198 окружных и почти 30 тыс. участковых избирательных комиссий. На охрану общественного порядка и безопасности во время финальной стадии избирательного процесса будет привлечено около 60 тыс. правоохранителей.
- Председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что с 22 марта помещения избирательных комиссий полиция должна взять под круглосуточную охрану. Также под охраной полиции будет проходить процесс передачи избирательных бюллетеней участковым избиркомам.
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