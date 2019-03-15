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Руководитель САП допускает, что Сытник знал о пособничестве НАБУ в коррупционных схемах в ОПК

Пятница, 15 марта 2019, 00:47
Руководитель САП допускает, что Сытник знал о пособничестве НАБУ в коррупционных схемах в ОПК

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что не может получить от НАБУ материалы о коррупции в оборонном комплексе, и допустил, что директор Бюро Артем Сытник знал об участии его подчиненных в незаконных схемах.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает "Интерфакс-Украина".

Холодницкий признал, что дело, в котором фигурировало ООО "Оптимумспецдеталь", стало "провалом в процессуальном руководстве".

По его словам, прокуроры САП не знали о существовании 87 страниц переписки фигурантов оборонного скандала.

"Где дальше эти материалы потерялись в стенах НАБУ (после того, как военная прокуратура передала их в Бюро - ред.) - я не знаю. Мы не можем проконтролировать, когда материалы физически прячут от прокуроров", - сказал он.

"Сегодня уже пошла девятые сутки, как я не могу добиться от руководства НАБУ информации, где эти материалы.

Отвечая на вопрос, мог ли знать директор НАБУ Сытник о том, что его сотрудники покрывают незаконные схемы в оборонном комплексе, Холодницкий сказал: "Это моя догадка, которая должна быть проверена ГБР. Я считаю, что знал".

На вопрос ведущей, может ли САП до выборов сказать, мог ли быть причастен президент Украины Петр Порошенко к незаконным схемам в ОПК, Холодницкий ответил: "Я смогу сказать это до выборов в случае, если у меня будут все надлежащие доказательства".

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Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции. Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием.
  • В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
  • 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • Позже издание "Bihus.info" сообщило, что все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.
  • 12 марта в НАБУ заявили, что обвинения в пособничестве коррупционным схемам беспочвенны.
  • 14 марта Национальное антикоррупционное бюро заявило, что отстранило от исполнения должностных обязанностей двух детективов, которые упомянуты в расследовании "Bihus.info" о хищениях в "Укроборонпроме". Как сообщил Сытник в интервью BBC News Украина, речь идет об Олеге Борисенко и Дмитрии Литвиненко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционная прокуратураХолодницкийНАБУСытник
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