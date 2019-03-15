Руководитель САП допускает, что Сытник знал о пособничестве НАБУ в коррупционных схемах в ОПК

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что не может получить от НАБУ материалы о коррупции в оборонном комплексе, и допустил, что директор Бюро Артем Сытник знал об участии его подчиненных в незаконных схемах.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает "Интерфакс-Украина".

Холодницкий признал, что дело, в котором фигурировало ООО "Оптимумспецдеталь", стало "провалом в процессуальном руководстве".

По его словам, прокуроры САП не знали о существовании 87 страниц переписки фигурантов оборонного скандала.

"Где дальше эти материалы потерялись в стенах НАБУ (после того, как военная прокуратура передала их в Бюро - ред.) - я не знаю. Мы не можем проконтролировать, когда материалы физически прячут от прокуроров", - сказал он.

"Сегодня уже пошла девятые сутки, как я не могу добиться от руководства НАБУ информации, где эти материалы.

Отвечая на вопрос, мог ли знать директор НАБУ Сытник о том, что его сотрудники покрывают незаконные схемы в оборонном комплексе, Холодницкий сказал: "Это моя догадка, которая должна быть проверена ГБР. Я считаю, что знал".

На вопрос ведущей, может ли САП до выборов сказать, мог ли быть причастен президент Украины Петр Порошенко к незаконным схемам в ОПК, Холодницкий ответил: "Я смогу сказать это до выборов в случае, если у меня будут все надлежащие доказательства".

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