Тимошенко пригрозила, что после выборов Порошенко "ответит за все преступления"
Кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что после выборов Петр Порошенко и "его коррупционное окружение" ответит по закону за "зарабатывание миллионных состояний на армии и тарифную вакханалию".
Об этом Тимошенко заявила 17 марта в ходе митинга в Чугуеве на Харьковщине, анонсируя свои первоочередные шаги после победы на президентских выборах.
По словам Тимошенко, первое, что он сделает как новый президент - "выполню обязательства, которые брал на себя президент Порошенко во время инаугурации: посажу за коррупцию трех его друзей", но "тремя друзьями не обойдется".
"Всех, кто хоть копейку с армии взял, нам надо будет привлечь к ответственности ... Незаконное повышение цен на газ для населения стало еще одним источником обогащения за счет людей. Власть понесет ответственность и за тарифную вакханалию, устроенную за время своего правления", - заявила Тимошенко.
Лидер "Батькивщины" добавила, что новая власть "выведет контрольные органы из-под влияния президента", а сделать это позволит новая Конституция, которая будет принята на всеукраинском референдуме.
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Что надо знать избирателю о Юлии Тимошенко
Напомним,
- Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.
- 16 марта кандидат в президенты на предстоящих выборах 2019 года, внефракционный нардеп и лидер партии "Основа" Сергей Тарута заявил об объединении с командой кандидата в президенты Юлии Тимошенко.
- Снять свою кандидатуру с выборов зарегистрированные кандидаты могли до 7 марта включительно.
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