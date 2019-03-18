Схемы в оборонке и на железной дороге: НАБУ ищет нарушителей в своих рядах

Национальное антикоррупционное бюро просит сообщать о возможных нарушениях своих сотрудников, в частности, при расследовании резонансных дел.

Об этом бюро сообщило на своем сайте.

Отмечается, что управление внутреннего контроля, которое обратилось с просьбой предоставлять информацию, будет принимать также анонимные обращения.

"Особо обращаем внимание лиц, которым известна информация относительно возможных противоправных действий сотрудников НАБУ при расследовании по фактам злоупотреблений на государственном концерне "Укроборонпром" и ОАО "Укрзализныця", которая ранее не была обнародована в СМИ и неизвестна Управлению внутреннего контроля", – говорится в сообщении.

Связаться с ведомством можно по телефонам (0996013078 и 0986013078), электронному адресу (uvk@nabu.gov.ua) или специальной онлайн-форме на сайте НАБУ.

Напомним: