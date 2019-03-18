Схемы в оборонке и на железной дороге: НАБУ ищет нарушителей в своих рядах

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Понедельник, 18 марта 2019, 15:40

Национальное антикоррупционное бюро просит сообщать о возможных нарушениях своих сотрудников, в частности, при расследовании резонансных дел.

Об этом бюро сообщило на своем сайте.

Отмечается, что управление внутреннего контроля, которое обратилось с просьбой предоставлять информацию, будет принимать также анонимные обращения.

"Особо обращаем внимание лиц, которым известна информация относительно возможных противоправных действий сотрудников НАБУ при расследовании по фактам злоупотреблений на государственном концерне "Укроборонпром" и ОАО "Укрзализныця", которая ранее не была обнародована в СМИ и неизвестна Управлению внутреннего контроля", – говорится в сообщении.

Связаться с ведомством можно по телефонам (0996013078 и 0986013078), электронному адресу (uvk@nabu.gov.ua) или специальной онлайн-форме на сайте НАБУ.

Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • Позже журналисты сообщили, что все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • 14 марта в НАБУ сообщили, что отстранили от исполнения должностных обязанностей двух детективов – Олега Борисенко и Дмитрия Литвиненко, которые были упомянуты в расследовании о хищениях в "Укроборонпроме".
  • НАБУ и СБУ расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 миллиарда гривен.
  • В конце 2018 года САП передала генпрокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от БПП Ярослава Дубневича.
  • 15 января НАБУ сообщило семерым лицам о подозрении в завладении 93,3 миллиона гривен "Укрзализныци".

Украинская правда

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Темы: НАБУ Укроборонпром Укрзализныця


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