Следствие нашло в поджоге Roshen след известных сепаратистов

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Понедельник, 18 марта 2019, 18:38

Мужчина, которого задержали за поджог магазина Roshen на Крещатике, принадлежит к радикальной экстремистской организации, которая планировала сорвать выборы.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил начальник Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Целью этой оргизанизации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов. Сейчас с ним (задержанным – УП) проводят первоочередные следственные действия", – отметил Крищенко.

Задержанный за поджог магазина
Задержанный за поджог магазина

По его словам, киевлянин является активным участником многочисленных уличных акций.

Кроме того, правоохранители предполагают, что он причастен к еще одному поджогу магазина Roshen – вечером 17 марта.

Крищенко добавил, что руководитель организации, к которой принадлежит вероятный нарушитель, сейчас также задержан и находится в СИЗО.

По данным источников УП в правоохранительных органах, этим лидером является Евгений Моринец, известный как "Белая балаклава". Его задержали 18 февраля за призывы к свержению власти.

По словам собеседника в Генпрокуратуре, задержанный за поджог Roshen ранее пикетировал следственный изолятор, требуя освободить "Белую балаклаву".

Также задержанный якобы связан с известной пророссийской организацией "ГК "Наждак", возглавляемой Николаем Дульским. Последнего в Службе безопасности называли "агентом российских спецслужб".

По факту поджога магазина начато уголовное производство об умышленном уничтожении имущества и хулиганстве.

Напомним:

  • Вечером 17 марта подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра".
  • 18 марта, в столице на улице Крещатик неподалеку от Бессарабского рынка горело другое помещение магазина Roshen.
  • Правоохранители сообщили, что задержали 53-летнего жителя столицы.

Украинская правда

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Темы: Roshen Росcия пожар


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