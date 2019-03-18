Следствие нашло в поджоге Roshen след известных сепаратистов

Мужчина, которого задержали за поджог магазина Roshen на Крещатике, принадлежит к радикальной экстремистской организации, которая планировала сорвать выборы.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил начальник Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Целью этой оргизанизации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов. Сейчас с ним (задержанным – УП) проводят первоочередные следственные действия", – отметил Крищенко.

Задержанный за поджог магазина

По его словам, киевлянин является активным участником многочисленных уличных акций.

Кроме того, правоохранители предполагают, что он причастен к еще одному поджогу магазина Roshen – вечером 17 марта.

Крищенко добавил, что руководитель организации, к которой принадлежит вероятный нарушитель, сейчас также задержан и находится в СИЗО.

По данным источников УП в правоохранительных органах, этим лидером является Евгений Моринец, известный как "Белая балаклава". Его задержали 18 февраля за призывы к свержению власти.

По словам собеседника в Генпрокуратуре, задержанный за поджог Roshen ранее пикетировал следственный изолятор, требуя освободить "Белую балаклаву".

Также задержанный якобы связан с известной пророссийской организацией "ГК "Наждак", возглавляемой Николаем Дульским. Последнего в Службе безопасности называли "агентом российских спецслужб".

По факту поджога магазина начато уголовное производство об умышленном уничтожении имущества и хулиганстве.

Напомним: