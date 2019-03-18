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Порошенко: Не собираюсь варить кашу с Путиным

Понедельник, 18 марта 2019, 22:28

Президент Петр Порошенко ответил на заявление Владимира Путина о его недоразумении "только с украинской властью".

Соответствующее заявление Порошенко сделал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Относительно того, что кто-то с кем-то каши не сварит, я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты", - сказал Порошенко.

Также он выразил уверенность в возобновлении переговоров о введении миротворческой миссии ООН на оккупированную территорию Донбасса в случае своей победы.

"И сразу же после выборов президента, когда Путин вынужден будет обеспечить возобновление переговоров о реализации минских договоренностей и возобновления переговоров о восстановлении суверенитета Украины в Крыму, перейти к обсуждению в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций вопроса о введении миссии миротворцев - в соответствии со стандартами ООН" - утверждает Порошенко.

По его словам, "львиная доля стран членов ООН готова вводить миротворческую миссию, как необходимый составной компонент безопасности пакета для имплементации Минска".

Напомним:

  • В 5 годовщину аннексии Крыма президент РФ Владимир Путин приехал на оккупированный полуостров. Он заявил, что "российский и украинский народы никогда не ссорились", а недоразумение у него "только с украинской властью".
  • МИД Украины выразило очередной протест и направило ноту российскому внешнеполитическому ведомству в связи с незаконной поездкой Путина.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоПутинКрыманнексия
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