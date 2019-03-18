Порошенко: Не собираюсь варить кашу с Путиным
Президент Петр Порошенко ответил на заявление Владимира Путина о его недоразумении "только с украинской властью".
Соответствующее заявление Порошенко сделал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
"Относительно того, что кто-то с кем-то каши не сварит, я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты", - сказал Порошенко.
Также он выразил уверенность в возобновлении переговоров о введении миротворческой миссии ООН на оккупированную территорию Донбасса в случае своей победы.
"И сразу же после выборов президента, когда Путин вынужден будет обеспечить возобновление переговоров о реализации минских договоренностей и возобновления переговоров о восстановлении суверенитета Украины в Крыму, перейти к обсуждению в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций вопроса о введении миссии миротворцев - в соответствии со стандартами ООН" - утверждает Порошенко.
По его словам, "львиная доля стран членов ООН готова вводить миротворческую миссию, как необходимый составной компонент безопасности пакета для имплементации Минска".
Напомним:
- В 5 годовщину аннексии Крыма президент РФ Владимир Путин приехал на оккупированный полуостров. Он заявил, что "российский и украинский народы никогда не ссорились", а недоразумение у него "только с украинской властью".
- МИД Украины выразило очередной протест и направило ноту российскому внешнеполитическому ведомству в связи с незаконной поездкой Путина.