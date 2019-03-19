Путин в своем окружении признал, что аннексия Крыма была ошибкой - Джемилев

Президент РФ Владимир Путин в своем ближайшем окружении признал, что аннексия Крыма была ошибкой, но не намерен признавать это публично.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Теперь для Путина просто нет выхода. У нас сейчас, кстати говоря, различные службы интересуются нашим мнением: как вы думаете, Путин мог бы уйти из Крыма, не потеряв лица? Нет такого пути, просто нет.

А Путину признать, что он сделал ошибку? Он, кстати, в своем кругу об этом уже и говорит. Это проверенные источники. Он говорит: "Мы с Крымом сделали ошибку, но этого мы не будем признавать". Вот такая вот концепция", - подчеркнул Джемилев.

По его словам, для Путина уйти из Крыма - это "сделать харакири".

Напомним: