Тимошенко может заключить меморандумы о сотрудничестве с рядом кандидатов - СМИ
Кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко может в ближайшее время заключить меморандумы о сотрудничестве с рядом других кандидатов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.
По словам источника, одно из таких подписаний может произойти до конца этой недели.
В то же время сама Юлия Тимошенко утверждает, что пока не получала предложений о поддержке от других кандидатов, за исключением внефракционного нардепа, лидера партии "Основа" Сергея Таруты.
"Тарута сам вышел с инициативой, сам предложил. Он сказал, что это объединение реально позволит побеждать здравому смыслу и побеждать правильным командам.
Я не знаю, кто еще из кандидатов в президенты способен выйти и такое предложить", - сказала лидер "Батькивщины" в ответ на вопрос агентства, планируется ли подписание меморандумов о сотрудничестве с другими кандидатами в президенты.
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Напомним,
- Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.
- 16 марта кандидат в президенты на предстоящих выборах 2019 года, внефракционный нардеп и лидер партии "Основа" Сергей Тарута заявил об объединении с командой кандидата в президенты Юлии Тимошенко.
- По словам Таруты, его фамилия останется в бюллетене, но его команда будет работать на победу Тимошенко.
- Договоренности между кандидатами были инициированы Тарутой и закреплены в меморандуме о сотрудничестве.
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