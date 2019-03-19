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Зеленский рассказал, когда представит ключевую пятерку своей команды

Вторник, 19 марта 2019, 08:30
Зеленский рассказал, когда представит ключевую пятерку своей команды

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что ключевую пятерку своей команды представит после выхода во второй тур президентских выборов.

Об этом он сказал на встречи с ведущими бизнес-ассоциациями в Киеве в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим представить ключевых людей до конца второго тура, если мы туда пройдем. За нос водить людей не будем - мы пятерку назовем. Остальные - там на это до президентских полномочий почти 2,5 месяца. Я считаю, нам этого времени хватит, чтобы всех найти", - сказал Зеленский.

По его словам, он видит в своей команде людей, которые пришли на встречу с ним и выразил надежду, что они также видят себя в его команде.

 
фото из Facebook Зе!Команды

Отмечается, что в беседе также принимали участие экс-глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк, бывший министр экономического развития и торговли Украины Абромавичус, народный депутат Сергей Лещенко и совладелец "Новой Почты" Вячеслав Климов.

 
фото из Facebook Зе!Команды

Зеленский также добавил, что команда - "очень сложный вопрос", и с некоторыми потенциальными кандидатами на ключевые государственные должности не удалось достичь договоренности.

 
фото из Facebook Зе!Команды

"Вот есть персонаж, я с ним вел переговоры, потому что мы знаем друг друга с момента защиты Краматорского аэропорта в 2014 году - Кривонос Сергей Григорьевич, он защищал. Супер офицер, который сейчас стал... заместителем председателя СНБО. Он - кандидат в президенты, мы с ним встретились, договорились, как оно будет потом - посмотрим, но в секторе обороны ты - №1, я тебя вижу", - сказал кандидат.

По словам шоумена, они с Кривоносом договорились, что подпишут меморандум о поддержке после второго тура президентских выборов.

"После этого через два дня и похода в Администрацию президента он снялся в пользу в пользу Петра Порошенко. Я не знаю, с чем это связано, но я могу просто сказать, что этот человек был на это место", - сказал Зеленский

Что касается Службы безопасности Украины, то, по его словам, "надо смотреть на офицеров во вторых и третьих звеньях в службе".

"Многие нам пишут, и в онлайн-опросе... Не знаю этого человека, но все хвалят Смешко (экс-глава СБУ, кандидат в президенты Игорь Смешко - ред.). Не знаю, никогда не общался, поэтому не могу сделать пока выводов", - отметил он.

По его словам, после ознакомления с информацией о потенциальном члене команды нужно провести с ним время.

"Я с ним пожить должен - я не знаю, как можно по-другому людей брать на работу", - резюмировал кандидат в президенты.

Зеленский также заявил, что намерен максимально бороться с коррупционерами всеми возможными способами.

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Напомним:

  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй – 21 апреля.
  • Согласно последним результатам опроса, Зеленский лидирует в президентском рейтинге.

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Темы: Зеленскийвыборы президента 2019
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