Правоохранители ищут 28 "самообороновцев" из-за злодеяний в Крыму

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Вторник, 19 марта 2019, 11:11

С начала 2019 года правоохранители объявили в розыск 28 человек, входивших до незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и совершали преступления во время оккупации полуострова.

Об этом 19 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"В целом, начиная с 2018 года в розыск объявлено 165 представителей, в том числе и руководство, указанного незаконного вооруженного формирования. Относительно 1400 человек установлено полные анкетные данные", - добавили в прокуратуре.

Напомним:

  • В течение марта 2014 года члены "Самообороны Крыма" задерживали в Симферополе граждан Украины, после чего длительное время незаконно удерживали их в неизвестном месте.
  • Также "самообороновцы" причастны к захвату украинских кораблей в Крыму.
  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав, отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". 
  • 18 марта президент РФ Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 
  • Украина, ЕС и США не признали результаты голосования на "референдуме", международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Также страны Запада ввели ряд экономических санкций в отношении РФ. 

Украинская правда

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Темы: Крым оккупация


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