Правоохранители ищут 28 "самообороновцев" из-за злодеяний в Крыму

С начала 2019 года правоохранители объявили в розыск 28 человек, входивших до незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и совершали преступления во время оккупации полуострова.

Об этом 19 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"В целом, начиная с 2018 года в розыск объявлено 165 представителей, в том числе и руководство, указанного незаконного вооруженного формирования. Относительно 1400 человек установлено полные анкетные данные", - добавили в прокуратуре.

Напомним: