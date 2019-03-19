Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правоохранители ищут 28 "самообороновцев" из-за злодеяний в Крыму

Вторник, 19 марта 2019, 10:11

С начала 2019 года правоохранители объявили в розыск 28 человек, входивших до незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и совершали преступления во время оккупации полуострова.

Об этом 19 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"В целом, начиная с 2018 года в розыск объявлено 165 представителей, в том числе и руководство, указанного незаконного вооруженного формирования. Относительно 1400 человек установлено полные анкетные данные", - добавили в прокуратуре.

Напомним:

  • В течение марта 2014 года члены "Самообороны Крыма" задерживали в Симферополе граждан Украины, после чего длительное время незаконно удерживали их в неизвестном месте.
  • Также "самообороновцы" причастны к захвату украинских кораблей в Крыму.
  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав, отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". 
  • 18 марта президент РФ Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 
  • Украина, ЕС и США не признали результаты голосования на "референдуме", международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Также страны Запада ввели ряд экономических санкций в отношении РФ. 

Украинская правда
Темы: Крымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Крым
В Крыму беспилотник повредил 4 админздания – оккупационные "власти"
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
Последние новости
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
Все новости...
Реклама: