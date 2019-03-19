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Климкин: "Минск" не мертв, он в коме из-за Кремля

Вторник, 19 марта 2019, 13:22

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Минские соглашения об урегулировании ситуации на востоке Украины находятся в "коме", из которой их может вытащить только решение РФ уйти с Донбасса.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Минск" на самом деле не является мертвым, но он находится в коме. Вытащить его из комы может только Кремль. Поскольку именно он ввел его в эту самую кому, и сделал это абсолютно осознанно. Чтобы вывести Минск из такого состояния, Россия должна принять решение об уходе с Донбасса", – говорит Климкин.

По его словам, Москва использует оккупированные украинские территории только как средство для торга.

"На сегодняшний момент Россия не хочет принять такое решение (о выходе из Донбасса). Конечно, это связано с выборами, но еще больше – с обычной базарной торговлей, которую Россия пытается вести с евроатлантическим сообществом", – считает глава МИД.

По словам Климкина, несмотря на то, что повестка дня ЕС заполнена внутренними важными вопросами, как, например, Brexit или выборы в Европарламент, Украине удается сохранить место для вопросов противодействия российской угрозе.

"Некоторые из моих европейских собеседников все еще говорят, что если мы не можем сейчас решить вопрос Донбасса, то необходимо его на некоторое время заморозить. У меня возникает для них простая аналогия – у вас рана и она болит. Рану можно, конечно, обезболить, но при этом ее нужно обязательно лечить, а не просто "замораживать". Иначе толку не будет", – пояснил дипломат.

Напомним:

  • Министерство иностранных дел подчеркивало, что за годы агрессии Россия не выполнила ни одного пункта комплекса мер по имплементации "Минских договоренностей".

Темы: Минские соглашенияДонбассМИД
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