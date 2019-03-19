Москалькова собралась в Киев на суд по Вышинскому

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова намерена прибыть в Киев для участия в судебном заседании по делу обвиненного в государственной измене главреда издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом она сообщила в своем Instagram–канале.

"Вылетаю в Киев для участия в судебном заседании по делу Вышинского", – сообщила Москалькова.

Омбудсмен РФ отмечает, что накануне направила уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой письмо в защиту прав Вышинского

Москалькова отмечает, что последний "содержится в нечеловеческих условиях в Лукьяновском СИЗО Киева".

"По информации адвоката в его камере отсутствует электричество и искусственное освещение, Кирилл спит на простыне без матраса, подушки и одеяла. Эта ситуация не только не соответствует общепризнанным международным стандартам содержания в пенитенциарных учреждениях, но и пагубно сказывается на и так подорванном здоровье российского журналиста", – заявила омбудсмен РФ.

Ранее адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что Вышинского 14 марта этапировали из Херсона в Киев, поскольку 20 марта должно состояться заседание Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины, который рассмотрит его жалобу на незаконность задержания.

Напомним: