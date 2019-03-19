Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Москалькова собралась в Киев на суд по Вышинскому

Вторник, 19 марта 2019, 15:40

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова намерена прибыть в Киев для участия в судебном заседании по делу обвиненного в государственной измене главреда издания "РИА Новости Украина"  Кирилла Вышинского.

Об этом она сообщила в своем Instagram–канале.

"Вылетаю в Киев для участия в судебном заседании по делу Вышинского", – сообщила Москалькова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Обратилась к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой в защиту прав российского журналиста Кирилла Вышинского, который содержится в нечеловеческих условиях в Лукьяновском СИЗО Киева. По информации адвоката в его камере отсутствует электричество и искусственное освещение, Кирилл спит на простыне без матраса, подушки и одеяла. Эта ситуация не только не соответствует общепризнанным международным стандартам содержания в пенитенциарных учреждениях, но и пагубно сказывается на и так подорванном здоровье российского журналиста. Вылетаю в Киев для участия в судебном заседании по делу Вышинского. #правачеловека #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #омбудсмен #москалькова #humanrights

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) 19 Мар 2019 в 5:59 PDT

Омбудсмен РФ отмечает, что накануне направила уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой письмо в защиту прав Вышинского

Москалькова отмечает, что последний "содержится в нечеловеческих условиях в Лукьяновском СИЗО Киева".

"По информации адвоката в его камере отсутствует электричество и искусственное освещение, Кирилл спит на простыне без матраса, подушки и одеяла. Эта ситуация не только не соответствует общепризнанным международным стандартам содержания в пенитенциарных учреждениях, но и пагубно сказывается на и так подорванном здоровье российского журналиста", – заявила омбудсмен РФ.

Ранее адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что Вышинского 14 марта этапировали из Херсона в Киев, поскольку 20 марта должно состояться заседание Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины, который рассмотрит его жалобу на незаконность задержания.

Напомним:

  • В мае 2018 года Вышинского задержали и объявили ему подозрение в государственной измене.
  • Следствие считает, что информация на сайте "РИА Новости-Украина" содержала призывы, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.
  • 17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского.
  • 14 января 2019 года стало известно, что следствие завершило досудебное расследование в уголовном производстве против Вышинского и предоставило доступ к материалам досудебного расследования.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВышинскийРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Вышинский
Вышинский опять не приедет в Киев на суд
Вышинский взялся снимать пропаганду о "людях Донбасса"
Путин назначил Вышинского членом совета по правам человека
Последние новости
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
Все новости...
Реклама: