Москалькова собралась в Киев на суд по Вышинскому
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова намерена прибыть в Киев для участия в судебном заседании по делу обвиненного в государственной измене главреда издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Об этом она сообщила в своем Instagram–канале.
"Вылетаю в Киев для участия в судебном заседании по делу Вышинского", – сообщила Москалькова.
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Обратилась к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой в защиту прав российского журналиста Кирилла Вышинского, который содержится в нечеловеческих условиях в Лукьяновском СИЗО Киева. По информации адвоката в его камере отсутствует электричество и искусственное освещение, Кирилл спит на простыне без матраса, подушки и одеяла. Эта ситуация не только не соответствует общепризнанным международным стандартам содержания в пенитенциарных учреждениях, но и пагубно сказывается на и так подорванном здоровье российского журналиста. Вылетаю в Киев для участия в судебном заседании по делу Вышинского. #правачеловека #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #омбудсмен #москалькова #humanrights
Омбудсмен РФ отмечает, что накануне направила уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой письмо в защиту прав Вышинского
Москалькова отмечает, что последний "содержится в нечеловеческих условиях в Лукьяновском СИЗО Киева".
"По информации адвоката в его камере отсутствует электричество и искусственное освещение, Кирилл спит на простыне без матраса, подушки и одеяла. Эта ситуация не только не соответствует общепризнанным международным стандартам содержания в пенитенциарных учреждениях, но и пагубно сказывается на и так подорванном здоровье российского журналиста", – заявила омбудсмен РФ.
Ранее адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что Вышинского 14 марта этапировали из Херсона в Киев, поскольку 20 марта должно состояться заседание Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины, который рассмотрит его жалобу на незаконность задержания.
Напомним:
- В мае 2018 года Вышинского задержали и объявили ему подозрение в государственной измене.
- Следствие считает, что информация на сайте "РИА Новости-Украина" содержала призывы, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.
- 17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского.
- 14 января 2019 года стало известно, что следствие завершило досудебное расследование в уголовном производстве против Вышинского и предоставило доступ к материалам досудебного расследования.