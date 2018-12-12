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Сенцов передаст из российской тюрьмы новый сборник рассказов

Среда, 12 декабря 2018, 12:30

Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов после Нового года передаст из российской тюрьмы новый сборник детских рассказов.

Об этом он написал в письме российской правозащитнице Татьяне Щур.

"Главное, что главное делается: пьеса поставилась, через неделю "мотор" и кино, роман уже на 2/3 завершен, детские рассказы уже переиздают в третий раз, а после Нового года я перешлю на волю ещё один сборник", - сообщил Сенцов.

Он также надеется, что его услышат в Страсбурге, где 12 декабря проходит церемония вручения премии Сахарова, присужденная Сенцову.

Также он подтвердил, что ему не выдают посылки с теплыми вещами и не дают возможности сходить в местный магазин.

"В магазине местном я был два месяца назад, так что теперь питаюсь, в основном, "завтра" и "на следующей неделе". В отсутствии передачи эта печальная пустобазарная история продолжается", - написал он.

Сенцов утверждает, что изнутри тюремную систему РФ ему не изменить, так как тюремщики весьма консервативный народ.

"Смешно и печально одновременно, когда тебя полмира, по слухам, поддерживает, а ты уже месяц на кипятке прорываешься и на баланде", - резюмировал он.

Как сообщалось, Сенцову не выдают поступившую в ноябре посылку с одеждой и продуктами. 

Напомним, Олег Сенцов, который был незаконно задержан в мае 2014-го и приговорен к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года, содержится в российской колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которых удерживает РФ.

С 6 октября 2018 года Сенцов заявил о прекращении голодовки из-за угрозы принудительного кормления.

После завершения 145-дневного голодания Сенцова тюремщики заявили, что в первый же день он якобы съел целую домашнюю курицу и наваристый бульон.

В конце ноября режиссер Аскольд Куров сообщил, что Сенцов "начинает восстанавливаться от голодания", чувствует себя нормально, но рассказы тюремщиков о том, что он съел целую курицу – неправда.

9 декабря адвокат Дмитрий Динзе заявил, что у Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" внутренних органов.

Украинская правда

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Темы: СенцовполитзаключенныеРосcияУкраина
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