Перелеты первых лиц в 2019-м обойдутся бюджету почти в 90 миллионов

В 2019 году расходы на авиационные перелеты официальных делегаций во главе с президентом Украины, премьер-министром и председателем Верховной Рады составят 89,5 миллионов гривен.

Соответствующие договора между Государственным авиационным предприятием "Украина" и Госуправлением делами от 1 марта обнародовали Украинские Новости.

В частности, расходы на перелеты президента составят 65 млн гривен, из них за границу - 57,4 млн, в пределах Украины - 7,7 млн.

Перевозки премьера и спикера ВР обойдутся в 24,5 млн гривен: 19,5 млн - за зарубежные визиты, 5 млн - за региональные.

В документах отмечается, что цена договора может быть снижена "по взаимному согласию сторон путем

заключения дополнительного соглашения".

Страницы из договоров о закупке услуг по нерегулярным авиаперевозкам

официальных делегаций

В 2018 году на авиаперелеты делегаций во главе с президентом, премьер-министром и главой ВР было выделено 88,3 млн грн, в 2017-м - 65,4 млн.