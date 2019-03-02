Перелеты первых лиц в 2019-м обойдутся бюджету почти в 90 миллионов

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Суббота, 2 марта 2019, 18:12

В 2019 году расходы на авиационные перелеты официальных делегаций во главе с президентом Украины, премьер-министром и председателем Верховной Рады составят 89,5 миллионов гривен.

Соответствующие договора между Государственным авиационным предприятием "Украина" и Госуправлением делами от 1 марта обнародовали Украинские Новости.

В частности, расходы на перелеты президента составят 65 млн гривен, из них за границу - 57,4 млн, в пределах Украины - 7,7 млн. 

Перевозки премьера и спикера ВР обойдутся в 24,5 млн гривен: 19,5 млн - за зарубежные визиты, 5 млн - за региональные.

В документах отмечается, что цена договора может быть снижена "по взаимному согласию сторон путем
заключения дополнительного соглашения".

 
 
Страницы из договоров о закупке услуг по нерегулярным авиаперевозкам 
официальных делегаций

В 2018 году на авиаперелеты делегаций во главе с президентом, премьер-министром и главой ВР было выделено 88,3 млн грн, в 2017-м - 65,4 млн.

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Темы: бюджет авиа Порошенко Гройсман


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