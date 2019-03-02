"Сила людей" отозвала своего кандидата Гнапа с президентской гонки
Партия "Сила людей" приняла решение об отзыве своего кандидата на президентских выборах 2019 года Дмитрия Гнапа.
Соответствующее решение было принято 2 марта в ходе XI Всеукраинского съезда партии, который прошел в Днепре.
По сообщению "Силы людей", на повестке дня у съезда было четыре вопроса, в том числе и "разрешение ситуации, сложившейся вокруг президентских выборов".
В комментарии "Громадському" Гнап пояснил, что партия "не могла снять его с выборов, а лишь рекомендовала сняться".
"Только по воле кандидата, меня призвали сняться и я снимаюсь (с выборов - ред.), потому что появился единый кандидат от демократов. Я кампанию прекращаю, как я и раньше обещал и публично заявлял, снимаюсь в пользу единого кандидата от демократических сил, которым ... стал Гриценко", - отметил Гнап.
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Напомним,
- Бывшего журналиста Дмитрия Гнапа для участия в выборах президента 2019 года выдвинула партия "Сила людей".
- В январе Гнап заявил, что снимет свою кандидатуру, если Андрей Садовый, Анатолий Гриценко и Святослав Вакарчук перед первым туром выборов выдвинут единого кандидата.
- 9 февраля Гнап заявил, что окончательное решение о снятии своей кандидатуры примет после съезда партии "Сила людей", однако о решении сняться с выборов заявил накануне, 1 марта.
- Кандидат в президенты Андрей Садовый также решил отказаться от участия в выборах в пользу Гриценко, о чем заявил 1 марта.
- Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Участие в них примут 44 кандидата, сняться с выборов они могут до 7 марта.
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