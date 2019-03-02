"Сила людей" отозвала своего кандидата Гнапа с президентской гонки

Партия "Сила людей" приняла решение об отзыве своего кандидата на президентских выборах 2019 года Дмитрия Гнапа.

Соответствующее решение было принято 2 марта в ходе XI Всеукраинского съезда партии, который прошел в Днепре.

По сообщению "Силы людей", на повестке дня у съезда было четыре вопроса, в том числе и "разрешение ситуации, сложившейся вокруг президентских выборов".

В комментарии "Громадському" Гнап пояснил, что партия "не могла снять его с выборов, а лишь рекомендовала сняться".

"Только по воле кандидата, меня призвали сняться и я снимаюсь (с выборов - ред.), потому что появился единый кандидат от демократов. Я кампанию прекращаю, как я и раньше обещал и публично заявлял, снимаюсь в пользу единого кандидата от демократических сил, которым ... стал Гриценко", - отметил Гнап.

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Напомним,