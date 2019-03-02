"Сила людей" отозвала своего кандидата Гнапа с президентской гонки

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Суббота, 2 марта 2019, 18:25
фото - Hromadske

Партия "Сила людей" приняла решение об отзыве своего кандидата на президентских выборах 2019 года Дмитрия Гнапа.

Соответствующее решение было принято 2 марта в ходе XI Всеукраинского съезда партии, который прошел в Днепре.

По сообщению "Силы людей", на повестке дня у съезда было четыре вопроса, в том числе и "разрешение ситуации, сложившейся вокруг президентских выборов".

В комментарии "Громадському" Гнап пояснил, что партия "не могла снять его с выборов, а лишь рекомендовала сняться".

"Только по воле кандидата, меня призвали сняться и я снимаюсь (с выборов - ред.), потому что появился единый кандидат от демократов. Я кампанию прекращаю, как я и раньше обещал и публично заявлял, снимаюсь в пользу единого кандидата от демократических сил, которым ... стал Гриценко", - отметил Гнап.

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Напомним,

  • Бывшего журналиста Дмитрия Гнапа для участия в выборах президента 2019 года выдвинула партия "Сила людей".
  • В январе Гнап заявил, что снимет свою кандидатуру, если Андрей Садовый, Анатолий Гриценко и Святослав Вакарчук перед первым туром выборов выдвинут единого кандидата.
  • 9 февраля Гнап заявил, что окончательное решение о снятии своей кандидатуры примет после съезда партии "Сила людей", однако о решении сняться с выборов заявил накануне, 1 марта.
  • Кандидат в президенты Андрей Садовый также решил отказаться от участия в выборах в пользу Гриценко, о чем заявил 1 марта.
  • Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Участие в них примут 44 кандидата, сняться с выборов они могут до 7 марта.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 Гнап партии


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