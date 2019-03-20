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СМИ: Коэн получал деньги от фирмы российского олигарха Вексельберга

Среда, 20 марта 2019, 05:46

ФБР с июля 2017 года следило за Майклом Коэном, бывшим адвокатом президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет DW.

Как стало известно из судебных документов, обнародованных 19 марта, ФБР в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера запросило разрешение на слежку за электронной почтой Коэна. В июле 2017 года разрешение было получено. Изначально оно было ограничено электронной перепиской Коэна в период с января 2016 по июль 2017 годов, однако затем продлено на период с июня 2015 года.

Кроме того, квартира и офис Коэна в Нью-Йорке были обысканы в апреле 2018 года.

Следователи обосновали запросы на обыски квартиры и офиса Коэна тем, что адвокат, сообщая источники своих доходов, "забыл" указать выплаты на сумму в 2,8 миллиона долларов от иностранных фирм на ряд своих счетов в нью-йоркских банках. Деньги были получены Коэном в промежуток с января 2017 года, когда Дональд Трамп вступил в должность, по январь 2018.

Как утверждает агентство AFP, из-за близости к президенту США Коэн получал за свои "консультационные" услуги шестизначные суммы от ряда иностранных фирм. В частности, от швейцарской фармакологической компании Novartis он получил почти миллион долларов, от авиаконцерна Korea Aerospace Industries - 600 тысяч долларов, а также еще 583 тысячи долларов от швейцарской инвестиционной компании Columbus Nova, которую контролирует российских олигарх Виктор Вексельберг.

Напомним:

  • В ноябре Коэн признал, что дал ложные показания в связи с федеральным расследованием относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.
  • Коэн согласился сотрудничать со следствием и признал себя виновным по восьми уголовным обвинениям в уклонении от уплаты налогов, банкротстве и нарушениях в финансировании кампании.
  • Он сказал федеральному суду в Нью-Йорке, что Трамп во время предвыборной кампании поручил ему организовать выплаты двум женщинам, чтобы заставить их молчать об отношениях с кандидатом в президенты.
  • За нарушение избирательного законодательства и ложь Конгрессу Коэн приговорен в общей сложности к трем годам заключения.

Темы: ТрампРосcияСША
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