Бойко любит сосиски и побоксировать

Кандидат в президенты Юрий Бойко в публичном пространстве и повседневной жизни спокойный, взвешенный и консервативный человек с советскими взглядами на жизнь.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Стиль жизни кандидатов. Гриценко на рыбалке, Ляшко с собаками, Бойко в спортивном костюме".

"Бойко – один из самых закрытых кандидатов в президенты. Он абсолютный интроверт.

Бывшие партнеры по фракции "Оппозиционный блок" называют его "директором завода" в украинском парламенте, мол, он слабый политик, но хороший орговик", - говорится в статье.

Бойко просыпается в 6 утра и ложится спать где-то в 23. Каждые два дня утром он занимается боксом. Свой правый хук кандидат в президенты как-то продемонстрировал, когда отправил Ляшко в нокдаун прямо на согласительном совете в ВР.

В несессионные недели Бойко посещает восточные и южные регионы, где встречается с потенциальным электоратом.

Со своими коллегами кандидат в президенты сдержанный, в меру культурный, но строгий.

"Юра не самовлюбленный. Он молчаливый, всегда думает, что говорит. На заседании фракции давал каждому слово, не позволял никогда фамильярности. С обслуживающим персоналом всегда на "вы", - в беседе с УП описывает Бойко депутат "ОБ", который входит в группу Рината Ахметова.

Отмечается, что Бойко питается, как типичный советский человек: на обед первое, второе и компот. Ему подают обычные супы, котлеты, гречку, рис. Бойко также имеет слабость к молочным сосискам.

"В выборе алкоголя Бойко любит светлое пиво Warsteiner, в хорошей компании может выпить рюмку водки. С недавнего времени оппозиционный кандидат оценил Тернопольское пиво "Жигулевское", которое ему доставляют прямо из завода", - говорится в статье.

Бойко интересуется футболом и хоккеем. В теплое время вместе с женой любит прогулки на велосипедах.

Одежду выбирает простую: на работе носит официальный костюм, дома – спортивный.

Отмечается, что в выборе официальной одежды Бойко предпочитает люксовый итальянский бренд Kiton, который, к слову, любит носить и президент России Владимир Путин.

"У Юры вообще нет желания быть стильным. Он знает, что ему подходит, какая фирма лучше подходит, и все. Ему все равно на моду, важен только статус", - добавляет один из членов штаба Бойко.

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