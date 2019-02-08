Что надо знать избирателю о Юрии Бойко

Дата і місце народження: 9 жовтня 1958 року, місто Горлівка, Донецька область Посада: народний депутат, колишній голова фракції "Опозиційний блок" Статки: задекларував 534,7 тисяч гривень доходу за 2017 рік Сім'я: Одружений. Дружина – Віра Бойко. Має шістьох дітей: синів Анатолія, Юрія і Миколу, а також дочок Ярославу, Уляну і Марію.

Уляна Бойко працює головним редактором глянцевого журналу "L’Officiel Україна", Ярослава Бойко – креативний директор "L’Officiel Україна".

Політичний бекграунд

З лютого 2002 по березень 2005 року очолював НАК "Нафтогаз". Двічі був міністром палива і енергетики, у 2010 році став першим керівником новоствореного Міністерства енергетики та вугільної промисловості в уряді Миколи Азарова. Пізніше став віце-прем’єр-міністром.

Обирався у Верховну Раду VI та VIII cкликань. На президентських виборах у 2014 році посів 14 місце з 0,19% голосів.

Реклама:

Передвиборча програма

Передвиборча програма на сайті ЦВК

Головне:

владі в регіонах – прямі вибори керівників та економічну самостійність;

муніципальна поліція;

відновлення доступу до заблокованих соцмереж та інформаційних ресурсів;

кримінальна відповідальність за екстремізм, пропаганду ворожнечі, расизм;

невтручання держави в питання церкви;

пільгове оподаткування аграріїв;

відкриття ринку землі тільки за результатами референдуму;

газ власного видобутку – народу;

виплати при народженні дитини: за першу – 100 тис. грн, за другу – 200 тис. грн, за третю та наступних – 400 тис. грн;

нова програма будівництва житла для молоді;

скасування медреформи;

перегляд пенсійної реформи, мінімальний стаж для виходу на пенсію – 15 років;

збільшення кількості бюджетних місць у вишах;

навчання в школі – 10 років.

Погляди на ключові питання:

Донбас Україна виконає всі міжнародні зобов’язання для встановлення миру на Донбасі і припинить збройний конфлікт виключно мирним шляхом. Заради "миру та повернення територій і населення під юрисдикцію України" відбудуться "прямі переговори з усіма сторонами конфлікту". Україна виконає всі міжнародні зобов’язання для встановлення миру на Донбасі і припинить збройний конфлікт виключно мирним шляхом. Заради "миру та повернення територій і населення під юрисдикцію України" відбудуться "прямі переговори з усіма сторонами конфлікту". Крим У грудні 2018 року У грудні 2018 року казав , що рецепту щодо деокупації Криму зараз немає, а першочергово треба вирішити питання Донбасу. Зовнішня політика Буде забезпечено "реальний нейтралітет та позаблоковість" України, а з усіма країнами-сусідами, у тому числі Росією, будуть "подолані протиріччя" Буде забезпечено "реальний нейтралітет та позаблоковість" України, а з усіма країнами-сусідами, у тому числі Росією, будуть "подолані протиріччя" Мовне питання Громадянам повернуть право навчатися "рідною мовою". Громадянам повернуть право навчатися "рідною мовою".

Реклама:

З якою стратегією йде на вибори

За словами джерел "УП", Бойко на президентських виборах-2019 буде орієнтуватися на російськомовних мешканців промислових міст, які хочуть "сильної руки, стабільності та безпеки".

Тому його образ буде поєднувати політичні риси Леоніда Кучми, тобто "хазяйновитого директора заводу", та манери Віктора Януковича.

Таким чином політтехнологи сподіваються, що електорат "легітимного" по старій пам’яті віддасть голос за Бойка.

Рейтинги

КМІС, січень-лютий 2019 Зеленський 26.9 Порошенко 17.7 Тимошенко 15.8 Бойко 9.8 Ляшко 6.6 Гриценко 6.1 Мураєв 2.9 Смешко 2.4 Садовий 2.3 Шевченко* 2.2 Вілкул 1.6 Кошулинський 1.3 "Социс", КМІС і Разумкова, січень 2019 Зеленський 23.0 Порошенко 16.4 Тимошенко 15.7 Бойко 9.3 Гриценко 8.1 Ляшко 6.7 Шевченко 3.5 Садовий 3.4 Мураєв 2.7 Вілкул 2.4 Смешко 2.2

Дані: ті, хто визначився та має намір голосувати. КМІС – похибка до 3,3%. "Социс", КМІС і Центр Разумкова – похибка +/– 0,9%.

*Олександр Шевченко

Скандали

Вишки Бойка

У березні 2011 року державна компанія "Чорноморнафтогаз" при купівлі двох бурових нафтових платформ переплатила $150 млн фірмі, яка записана на підставну особу. ЗМІ дали цій схемі назву "вишки Бойка".

У 2017 році народний депутат Сергій Лещенко опублікував подання ГПУ на зняття недоторканності, затримання і арешт Бойка. Але генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідству бракує доказів причетності Бойка до корупційної схеми.

Реклама:

Хто спонсор

За Бойком стоїть група Льовочкіна-Фірташа. Ба більше, співрозмовники "УП" стверджують, що високий рівень підтримки на президентських виборах підживить рейтинги проросійської опозиції і допоможе їм завести у парламент свою більшість вже на виборах до ВР.

"Амбіції Бойка не президентські, а прем’єрські", – стверджує джерело, близьке до Льовочкіна.



Також подейкують, що за злиттям Бойка з Вадимом Рабіновичем в "Опозиційну платформу – За життя" стоїть Віктор Медведчук. Мета політиків – спільна участь у президентських і парламентських виборах.

Всі кандидати