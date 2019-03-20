Гройсман после "шоу" Ляшко: Может, каждому кандидату дадим "минутку славы"?

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил проводить заседания Кабинета министров в закрытом режиме на период предвыборной кампании.

Такое предложение он озвучил после "перформанса" лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который ворвался со своими депутатами на заседание правительства в среду с требованием не продлевать контракт с главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым.

"Я, при всем уважении к мнению народных депутатов, предлагаю на период предвыборной гонки делать заседания правительства закрытыми. Чтобы мы могли работать, а не использовать работу правительства для трибуны агитации, как оно происходит", - сказал Аваков после того, как заседание правительства возобновилось.

Премьер-министр Владимир Гройсман отреагировал на предложение иронически:

"Если бы сейчас это правило существовало, куда пошел бы Ляшко? Что ему реально делать? С кем он может подискутировать еще? ".

Гройсман предложил выключать прямой эфир, если кандидаты в президенты будут пытаться использовать заседания правительства в агитационных целях.

"Если они будут приходить, будем просить, чтобы в закрытом режиме. Если пришли по делу, - будем в закрытом режиме с ними общаться", - сказал премьер.

"Или сделаем в регламенте правительства десятиминутку... например там "Минутка славы". И каждого кандидата - сюда, я буду становиться рядом, он будет костерить власть всю. И всех. Потом будем жать руку и на этом заканчивать", - предложил также Гройсман.

Премьер заверил, что его нервной системы "хватит, чтобы выдержать всех и вся".

"Если есть креативные предложения у украинцев, я готов воспринимать", - добавил Гройсман.

Напомним: