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Климкин предъявил России контраргумент: Должны нам за столетия оккупации

Среда, 20 марта 2019, 15:03

Министр иностранных дел Павел Климкин напомнил РФ, что Украина может потребовать от нее компенсацию "за несколько веков русской оккупации".

Об этом он написал в Facebook.

Таким образом глава МИД прокомментировал заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина, что Украина якобы должна России за плохое содержание Крыма.

"У них там в Госдуме очередной кризис жанра - взялись считать "долг Украины за 23 года аннексии Крыма": создали рабочую группу, оценивают убытки, все серьезно. У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков русской оккупации Украины? А хотя... ", - возмущается Климкин.

Напомним:

  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о создании специальной рабочей группы в нижней палате, которая оценит ущерб, якобы нанесенный Украиной оккупированному Россией Крыму.
  • Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти Украины должны возместить аннексированному Крыму потери, которые якобы в течение 25 лет понес полуостров от "разрушительной политики".
  • Также, по его словам, должен будет заплатить и Европейский Союз, поддерживающий Украину.

Украинская правда

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Темы: КрымКлимкинРосcияскандал
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