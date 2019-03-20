Климкин предъявил России контраргумент: Должны нам за столетия оккупации

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Среда, 20 марта 2019, 16:03

Министр иностранных дел Павел Климкин напомнил РФ, что Украина может потребовать от нее компенсацию "за несколько веков русской оккупации".

Об этом он написал в Facebook.

Таким образом глава МИД прокомментировал заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина, что Украина якобы должна России за плохое содержание Крыма.

"У них там в Госдуме очередной кризис жанра - взялись считать "долг Украины за 23 года аннексии Крыма": создали рабочую группу, оценивают убытки, все серьезно. У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков русской оккупации Украины? А хотя... ", - возмущается Климкин.

Дополняется...

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Темы: Крым Климкин Росcия скандал


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