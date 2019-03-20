Человека "кандидата Ю" задержали с 2,5 млн гривен – Луценко

Правоохранительные органы задержали в городе Дубно Ровенской области местного участника сети подкупа избирателей, организованной "депутатом Д", для победы на выборах "кандидата Ю".

Об этом 20 марта в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

"ГБР, СБУ и ГПУ задержали местного участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты", - заявил глава Генпрокуратуры.

По его словам, задержанный получал от участника сети "депутата Д" 2,5 млн грн "черного нала".

"Если участник Всеукраинской сети депутата Д получает от киевского штаба в сумке 2,5 млн грн "черного нала" для победы кандидата Ю в городе с населением в 35 тыс., - то сколько такой налички планирует потратить штаб Ю для победы в стране с количеством избирателей 35 млн?", - написал Луценко.

Вероятно, речь идет о народном депутате от "Батькивщины" Валерии Дубиле.

Ранее Луценко заявлял, что по имеющимся у правоохранителей доказательствам, именно Дубиль "координировал и организовывал оплату технологов, в том числе, из Российской Федерации, которые организовывали сетку для выборов".

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Напомним: