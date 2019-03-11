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"Пирамида Тимошенко": Дубиль снова не явился на допрос в ГБР

Понедельник, 11 марта 2019, 10:27

Народный депутат от "Батькивщины" Валерий Дубиль не явился на 10 часов на допрос в Государственное бюро расследований по делу о так называемой "избирательной сетке".

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе ГБР.

"По состоянию на сейчас не пришел. Еще ждем", - ответили УП в 11.20.

О дальнейших действиях следователей относительно Дубиля в ГБР пообещали рассказать позже.

Напомним:

  • Ранее заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявил, что спецслужба разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и имела целью обеспечить своему кандидату победу на выборах.
  • В причастности к организации схемы по вмешательству в выборы президента подозревают депутата "Батькивщины" Руслана Богдана.
  • За организацию штабов в регионах якобы отвечали Владислав Ковалевский, Евгений Матвейчук и Вартан Юмукян.
  • Позже в Генпрокуратуре назвали фамилию нардепа Валерия Дубиля.
  • 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГБР вызывает Дубиля на допрос о найме политтехнологов из России для создания предвыборной сети.
  • Дубиль допрос 28 февраля проигнорировал.

Валентина Романенко, УП
Темы: ГБРБатькивщинавыборы президента 2019
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