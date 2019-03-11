"Пирамида Тимошенко": Дубиль снова не явился на допрос в ГБР

Народный депутат от "Батькивщины" Валерий Дубиль не явился на 10 часов на допрос в Государственное бюро расследований по делу о так называемой "избирательной сетке".

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе ГБР.

"По состоянию на сейчас не пришел. Еще ждем", - ответили УП в 11.20.

О дальнейших действиях следователей относительно Дубиля в ГБР пообещали рассказать позже.

Напомним: