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Новая Зеландия после теракта в мечетях запретили все виды полуавтоматического оружия

Четверг, 21 марта 2019, 05:07

Правительство Новой Зеландии после массовой стрельбы в 2 мечетях, в результате которой погибли 50 человек, запретило к продаже все виды полуавтоматического оружия.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Будьте уверены, что это только начало работы. Это в национальных интересах, и это касается безопасности, чтобы предотвратить террор", - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Издание напоминает, что полиция изъяла из места нападения на мечети полуавтоматическое оружие, которым злоумышленник мог владеть легально, поскольку имел лицензию на оружие этой категории.

Напомним:

  • В новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и уторили стрельбу.
  • Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.
  • По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, это "один из самых мрачных дней" в истории страны.
  • Число погибших возросло до 50.
  • Стрелок Брентон Таррант, который стал участником теракта в мечети Новой Зеландии, в своем "манифесте" упомянул Украину.
  • Брентона Тарранта, главного подозреваемого в массовой стрельбе в двух мечетях в Крайстчарче, арестовали до 5 апреля.

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Темы: оружиетеракт
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