Новая Зеландия после теракта в мечетях запретили все виды полуавтоматического оружия

Правительство Новой Зеландии после массовой стрельбы в 2 мечетях, в результате которой погибли 50 человек, запретило к продаже все виды полуавтоматического оружия.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Будьте уверены, что это только начало работы. Это в национальных интересах, и это касается безопасности, чтобы предотвратить террор", - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Издание напоминает, что полиция изъяла из места нападения на мечети полуавтоматическое оружие, которым злоумышленник мог владеть легально, поскольку имел лицензию на оружие этой категории.

Напомним: