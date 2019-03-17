Главного подозреваемого в массовой стрельбе в Новой Зеландии арестовали

1263 просмотра 1263 просмотра
Воскресенье, 17 марта 2019, 00:37

Брентона Тарранта, главного подозреваемого в массовой стрельбе в двух мечетях в Крайстчарче, арестовали до 5 апреля.

Об этом сообщает AFP.

28-летний Таррант зашел в зал суда в наручниках и белом тюремном халате в сопровождении двух вооруженных охранников, где судья зачитал ему одно обвинение в убийстве.

Главный подозреваемый в массовой стрельбе не просил о возможности выхода из тюрьмы под залог и был арестован до 5 апреля.

После того, как Таррант покинул зал суда, судья подчеркнул, что, хотя "сейчас одно обвинение в убийстве, разумно предположить, что будут другие".

"Другой мужчина, которого арестовали в пятницу, появится в суде в понедельник по обвинению, которое касается нападений, он, по предварительным данным, он не участвовал в расстрелах", - заявил комиссар полиции Майк Буш.

По данным полиции, число погибших в результате стрельбы возросло до 50.

Как пишут местные СМИ, Таррант работал личным тренером. Менеджер тренажерного зала, в котором он работал, заявил, что тот начал ездить за границу в 2011 году. В сети есть фото, которое показывает Тарранта в Пакистане в 2018 году.

В полиции заявили, что жертввами стрельбы стали иммигранты из Турции, Индонезии, Иордании, Саудовской Аравии и Малайзии.

Напомним:

  • В новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и уторили стрельбу.
  • Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.
  • По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, это "один из самых мрачных дней" в истории страны.
  • Ранее сообщалось о 49 погибших.
  • Стрелок Брентон Таррант, который стал участником теракта в мечети Новой Зеландии, в своем "манифесте" упомянул Украину.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: убийство теракт


powered by lun.ua
По теме
У посольства РФ в Киеве открыли сквер Бориса Немцова 15 марта 2019, 14:44
Стрельба в мечетях Новой Зеландии: число жертв возросло до 49 15 марта 2019, 10:44
Стрельба в 2 мечетях в Новой Зеландии: есть погибшие и раненые 15 марта 2019, 06:16
Все новости
Главные новости
Госдеп США: российский "референдум" в Крыму - фарс под дулами пистолетов
Аксенов признался, что захватом Крыма руководил лично Путин
ООС: у Хутора Свободный погиб военный, еще один ранен
Порошенко ввел в действие решение СНБО об аудите "Укроборонпрома"
Все новости
исследование

Как мягкая пища изменила нашу речь

исследование

Почему грибы полезны

исследование

Как облегчить депрессию за несколько дней

Поиск по сайту
Архив
Весь архів