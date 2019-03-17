Главного подозреваемого в массовой стрельбе в Новой Зеландии арестовали
Брентона Тарранта, главного подозреваемого в массовой стрельбе в двух мечетях в Крайстчарче, арестовали до 5 апреля.
Об этом сообщает AFP.
28-летний Таррант зашел в зал суда в наручниках и белом тюремном халате в сопровождении двух вооруженных охранников, где судья зачитал ему одно обвинение в убийстве.
Главный подозреваемый в массовой стрельбе не просил о возможности выхода из тюрьмы под залог и был арестован до 5 апреля.
После того, как Таррант покинул зал суда, судья подчеркнул, что, хотя "сейчас одно обвинение в убийстве, разумно предположить, что будут другие".
"Другой мужчина, которого арестовали в пятницу, появится в суде в понедельник по обвинению, которое касается нападений, он, по предварительным данным, он не участвовал в расстрелах", - заявил комиссар полиции Майк Буш.
По данным полиции, число погибших в результате стрельбы возросло до 50.
Как пишут местные СМИ, Таррант работал личным тренером. Менеджер тренажерного зала, в котором он работал, заявил, что тот начал ездить за границу в 2011 году. В сети есть фото, которое показывает Тарранта в Пакистане в 2018 году.
В полиции заявили, что жертввами стрельбы стали иммигранты из Турции, Индонезии, Иордании, Саудовской Аравии и Малайзии.
Напомним:
- В новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и уторили стрельбу.
- Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.
- По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, это "один из самых мрачных дней" в истории страны.
- Ранее сообщалось о 49 погибших.
- Стрелок Брентон Таррант, который стал участником теракта в мечети Новой Зеландии, в своем "манифесте" упомянул Украину.
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