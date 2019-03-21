У Путина прокомментировали публикации в СМИ о его планах остаться при власти

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Четверг, 21 марта 2019, 14:05

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рассуждения некоторых СМИ насчет вариантов продления срока нахождения Владимира Путина у власти - не более чем "вольные упражнения".

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в четверг, передает российский "Интерфакс".

"Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать  публикацию в Bloomberg.

По его словам, в Кремле "напряженная рабочая повестка дня".

Он подчеркнул, что эта повестка "ежедневная, нацеленная на реализацию майского указа, сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами".

Напомним:

  • В четверг агентство Bloomberg сообщило, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Путин сможет оставаться у власти как можно дольше.
  • В частности, обсуждается вариант принуждения Беларуси к объединению, благодаря чему российский президент может возглавить это новое государство и избежать ограничения по президентским срокам, установленное в Конституции.
  • Еще одним вариантом Bloomberg назвал передачу власти по аналогии с Казахским сценарием, где Нурсултан Назарбаев ушел в отставку, но сохранил должность главы правящей партии, пожизненного главы Совбеза и звание отца нации.

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Темы: Росcия Путин президент


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