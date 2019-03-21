У Путина прокомментировали публикации в СМИ о его планах остаться при власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рассуждения некоторых СМИ насчет вариантов продления срока нахождения Владимира Путина у власти - не более чем "вольные упражнения".

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в четверг, передает российский "Интерфакс".

"Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию в Bloomberg.

По его словам, в Кремле "напряженная рабочая повестка дня".

Он подчеркнул, что эта повестка "ежедневная, нацеленная на реализацию майского указа, сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами".

Напомним: