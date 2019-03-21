У Путина прокомментировали публикации в СМИ о его планах остаться при власти
Четверг, 21 марта 2019, 13:05
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рассуждения некоторых СМИ насчет вариантов продления срока нахождения Владимира Путина у власти - не более чем "вольные упражнения".
Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в четверг, передает российский "Интерфакс".
"Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию в Bloomberg.
По его словам, в Кремле "напряженная рабочая повестка дня".
Он подчеркнул, что эта повестка "ежедневная, нацеленная на реализацию майского указа, сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами".
Напомним:
- В четверг агентство Bloomberg сообщило, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Путин сможет оставаться у власти как можно дольше.
- В частности, обсуждается вариант принуждения Беларуси к объединению, благодаря чему российский президент может возглавить это новое государство и избежать ограничения по президентским срокам, установленное в Конституции.
- Еще одним вариантом Bloomberg назвал передачу власти по аналогии с Казахским сценарием, где Нурсултан Назарбаев ушел в отставку, но сохранил должность главы правящей партии, пожизненного главы Совбеза и звание отца нации.