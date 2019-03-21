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Украинцы ощущают рост коррупции во власти и бизнесе – Gallup

Четверг, 21 марта 2019, 13:15

91% украинцев видят проявления коррупции во властных кругах и 82% – в сфере бизнеса.

Такие данные по состоянию на 2018 год обнародовала аналитико-консультационная компания Gallup.

При этом показатель властной коррупции был на несколько процентов ниже в 2014 году, когда в результате акций протеста с человеческими потерями произошла смена власти, а также Украина фактически потеряла часть территории.

 

В 2010 году ощущение коррупции у украинцев было значительно меньше: 77% граждан видели ее в органах власти и 76% – в бизнесе.

Исследователи Gallup вспоминают, что недавно президент Петр Порошенко попал в скандал, связанный с коррупционными схемами в "Укроборонпроме" и продажей российских компонентов украинской оборонной промышленности по завышенным ценам.

Они напоминают, что в последнее десятилетие в Украине сохраняется высокий уровень недовольства местными и национальными органами власти.

Напомним:

  • Мартовский опрос центра "Социс", соучредителем которого является человек из команды Петра Порошенко, показал, что вопрос коррупции волнуют лишь одну пятую часть украинцев.
  • В ходе предвыборной кампании в конце февраля разразился коррупционный скандал: журналисты выяснили, что близкие к президенту люди причастны к злоупотреблениям в обороннойсфере, а правоохранительные органы за взятки смотрели на это сквозь пальцы.

Темы: коррупциясоциология
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