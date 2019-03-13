Коррупция не попадает в топ-5 проблем для украинцев – "Социс"

Украинцев, кроме войны на востоке, больше всего беспокоят высокие тарифы и низкие зарплаты, а вопрос коррупции волнуют только одну пятую часть населения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра "Социс", проведенного с 5 по 10 марта.

Так, война на востоке Украины беспокоит 61,4% опрошенных, высокие коммунальные тарифы – 55,5%, низкий уровень зарплат или пенсий – 55,2%, а рост цен и инфляция – 30,9%.

Самые актуальные для украинцев проблемы socis.kiev.ua

Еще 22,5% респондентов отнесли к самым актуальным проблемам безработицу.

Коррупцию в центральной власти считают важной проблемой 21,8% опрошенных, а коррупцию в судах, полиции и прокуратуре – 10,2%.

Наименее значимыми проблемами украинцы считают недоступность качественного образования (1,8%) и отсутствие свободы слова и демократии (0,9%).

В то же время, 70,5% опрошенных считают ситуацию в Украине напряженной, а 17,2% оценивают ее как взрывоопасную.

Интересно, что больше всего "взрывоопасность" видят в центральном регионе.

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" 5-10 марта опросил 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (без оккупированных территорий) методом домашнего face-to-face интервью.

Статистическая погрешность выборки +/- 2,1%.

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