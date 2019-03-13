Коррупция не попадает в топ-5 проблем для украинцев – "Социс"
Украинцев, кроме войны на востоке, больше всего беспокоят высокие тарифы и низкие зарплаты, а вопрос коррупции волнуют только одну пятую часть населения.
Об этом свидетельствуют результаты опроса центра "Социс", проведенного с 5 по 10 марта.
Так, война на востоке Украины беспокоит 61,4% опрошенных, высокие коммунальные тарифы – 55,5%, низкий уровень зарплат или пенсий – 55,2%, а рост цен и инфляция – 30,9%.
Еще 22,5% респондентов отнесли к самым актуальным проблемам безработицу.
Коррупцию в центральной власти считают важной проблемой 21,8% опрошенных, а коррупцию в судах, полиции и прокуратуре – 10,2%.
Наименее значимыми проблемами украинцы считают недоступность качественного образования (1,8%) и отсутствие свободы слова и демократии (0,9%).
В то же время, 70,5% опрошенных считают ситуацию в Украине напряженной, а 17,2% оценивают ее как взрывоопасную.
Интересно, что больше всего "взрывоопасность" видят в центральном регионе.
Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" 5-10 марта опросил 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (без оккупированных территорий) методом домашнего face-to-face интервью.
Статистическая погрешность выборки +/- 2,1%.
Читайте также Война и коррупция
Напомним
- В ходе предвыборной кампании в конце февраля разразился коррупционный скандал: журналисты выяснили, что близкие к президенту Петру Порошенко люди причастны к злоупотреблениям в оборонной сфере, а правоохранительные органы за взятки смотрели на это сквозь пальцы.
- Западные партнеры называют коррупцию в целом одной из наибольших проблем Украины.
- Соучредителем центра "Социс" является Игорь Гринев, который сейчас руководит избирательной кампанией президента и кандидата в президенты Петра Порошенко.
- В августе 2018 года другие социологические компании установили: что коррупцию проблемой и самым большим тормозом развития Украины считали большинство украинцев.
- В январе 2019 года международная антикоррупционная организация Transparency International показала, что Украина, несмотря на определенный прогресс, все же отстает от соседей в борьбе с коррупцией.