У Порошенко думают, что Зеленский не отбирает его голосов

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Четверг, 21 марта 2019, 16:10

Избирательный штаб действующего президента Петра Порошенко считает, что кандидат в президенты комик Владимир Зеленский не отбирает голосов потенциальных избирателей в Порошенко.

Об этом 21 марта заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге, пишет Укринформ.

"Кандидат Зеленский, по крайней мере, в первом туре выборов с точки зрения избирательных технологий не является конкурентом нашего кандидата. Он является конкурентом ряда оппозиционных кандидатов, у которых он забирает голоса и каким препятствует выйти во второй тур. У Порошенко Зеленский голоса не забирает", - сказал Медведев.

По его словам, электорат Зеленского формируется из граждан, которые негативно настроены к власти.

Медведев сказал, что "феномен Зеленского" рассматривается как форма протеста людей против власти и форма протеста украинцев в отношении оппозиции.

"Причина его (Зеленского - ред.) такого стремительного появления на политическом поле состоит не только в том, что люди недовольны властью, но и в том, что люди не довольны оппозицией, которая не смогла сформировать, с точки зрения избирателей, достойной и надлежащей альтернативы власти", - считает представитель штаба Порошенко.

Также Медведев сказал, что штаб Порошенко не имеет отношения к распространению газет с информацией против Зеленского.

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Напомним:

  • По результатам опроса института Яременко лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский, второе и третье места занимают лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко.
  • Зеленского готовы поддержать 29,4% украинцев, Тимошенко - 17,2%, Порошенко - 14,9%.
  • Выборы президента Украины состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов

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Темы: виборы Порошенко Зеленский выборы президента 2019


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