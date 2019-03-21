В Раде упрекнули Луценко: Почему так долго молчал о Йованович?

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Четверг, 21 марта 2019, 18:27

Нардеп Мустафа Найем хочет знать, была ли какая-то правовая реакция генпрокурора Юрия Луценко на "список неприкасаемых" от посла США Мари Йованович.

Об этом депутат пишет в Facebook.

"Если это действительно так и Юрий Луценко не обманывает нас, то вышеуказанные действия посла США в Украине подпадают под действие ст. 343 Уголовного кодекса в части "вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа", - указывает Найем.

По его мнению, Луценко обязан был обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, передать следователям все имеющиеся у него доказательства и как генеральный прокурор добиться надлежащего расследования, а затем и в законном порядке добиться выдворения посла из страны.

Кроме того, говорит нардеп, закон "О прокуратуре" дает Луценко право обратиться в Совет прокуроров и потребовать безотлагательно предпринять меры для устранения угрозы ему.

"И на самом деле неизвестно, может, Юрий Луценко именно так и поступил. Направил ему обращение с просьбой предоставить соответствующую информацию. А заодно, передать копию списка Мари Йованович. Я думаю, мы имеем право знать, кого "крышует" посольство США и что делать генпрокурору, чтобы противостоять этому давлению", - пишет Найем.

 
 
 

Напомним: 

  • Ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
  • В Госдепе США заявили, что Луценко врет.
  • Как известно, Мари Йованович стала послом США в Украине в августе 2016 года.

Украинская правда

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Темы: Луценко США дипломатические отношения скандал


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