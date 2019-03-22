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СМИ: Трамп отказался раскрыть суть переговоров с Путиным

Пятница, 22 марта 2019, 00:41
СМИ: Трамп отказался раскрыть суть переговоров с Путиным

Белый дом отказался предоставить конгресменам документы, касающиеся переговоров президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом пишет Politico.

"В письмах комитетов не приводятся юридические основания для предположения о том, что другая ветвь власти может заставить президента раскрывать дипломатические контакты с иностранными лидерами или предусматривает принудительное разглашение конфиденциальных внутренних обсуждений советников президента по национальной безопасности", - советник Белого дома Пэт Чиполлоне написал в письме председателям трех комитетов Палаты представителей.

Чиполлоне также утверждал, что требование Конгресса предоставить информацию о частных беседах президента с иностранными лидерами может поставить под угрозу подобные переговоры с участием будущих американских президентов.

"Президент должен иметь возможность вступать в дискуссии с иностранными лидерами, не опасаясь, что эти контакты будут раскрыты и использованы в партийных политических целях. И иностранные лидеры должны быть в этом уверены", - написал Чиполлоне.

"Ни один иностранный лидер не будет вести частные беседы с президентом или его старшими советниками, если такие разговоры будут публично раскрыты (или разглашены комитетам Конгресса)", - утверждает советник Белого дома.

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп скрыл детали своих личных встреч с президентом РФ Владимиром Путиным от чиновников своей администрации.
  • Как писала  The Washington Post, Трамп не позволяет даже высокопоставленным чиновникам в его собственной администрации знать все, о чем он говорил с Путиным.
  • В результате, американские чиновники заявили, что нет подробных данных, даже в секретных документах, о личных встречах Трампа с российским лидером в пяти местах за последние два года.
  • В Комитетах Палаты представителей США по вопросам разведки и международных отношений требовали допросить переводчиков, которые присутствовали во время встреч Трампа с Путиным.
  • Позже Трамп заявил, что он не скрывает ничего о своих разговорах с президентом России и обвинил владельца WP Джеффа Безоса в использовании издания для лоббирования своих интересов.
  • Днем позже Трамп заявил, что он никогда не работал на Россию и ничего не знает о записях своего переводчика.
  • 1 декабря 2018 годаТрамп на саммите G20 провел неформальный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
  • Издание The Financial Times со ссылкой на источники, владеющие непосредственной информацией о встрече, сообщило, что Трамп провел 15-минутную встречу с Путиным на саммите G20 в Бразилии без переводчика или официального лица, которое могло бы записать содержание разговора.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампПутинСШАРосcия
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