СМИ: Трамп отказался раскрыть суть переговоров с Путиным

Белый дом отказался предоставить конгресменам документы, касающиеся переговоров президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом пишет Politico.

"В письмах комитетов не приводятся юридические основания для предположения о том, что другая ветвь власти может заставить президента раскрывать дипломатические контакты с иностранными лидерами или предусматривает принудительное разглашение конфиденциальных внутренних обсуждений советников президента по национальной безопасности", - советник Белого дома Пэт Чиполлоне написал в письме председателям трех комитетов Палаты представителей.

Чиполлоне также утверждал, что требование Конгресса предоставить информацию о частных беседах президента с иностранными лидерами может поставить под угрозу подобные переговоры с участием будущих американских президентов.

"Президент должен иметь возможность вступать в дискуссии с иностранными лидерами, не опасаясь, что эти контакты будут раскрыты и использованы в партийных политических целях. И иностранные лидеры должны быть в этом уверены", - написал Чиполлоне.

"Ни один иностранный лидер не будет вести частные беседы с президентом или его старшими советниками, если такие разговоры будут публично раскрыты (или разглашены комитетам Конгресса)", - утверждает советник Белого дома.

Напомним: