Трамп провел встречу с Путиным на G20 без переводчика - СМИ
Президент США Дональд Трамп провел 15-минутную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Бразилию без переводчика или официального лица, которое могло бы записать содержание разговора.
Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники, владеющие непосредственной информацией о встрече.
Отмечается, что лидеры США и РФ смогли поговорить на выходе из здания театра: Трамп вместе с женой Меланией и Путин с переводчиком разговаривали наедине 15 минут и были среди последних гостей, которые покинули театр.
"Помощники Трампа охарактеризовали встречу с Путиным как один из нескольких "неформальных" разговоров которые у него были в тот вечер.
Хотя в докладах людей, которые знали об этой встрече, говорилось, что разговор был длиннее и более содержательнее, чем сообщал тогда Белый дом", - подчеркивает газета.
По данным источника, Трамп и Путин обсудили вопросы международной политики, ситуацию в Керченском проливе и конфликт в Сирии.
Напоминаем:
- Газета The Washington Post, ссылаясь на действующих и бывших высокопоставленных чиновников, сообщила, что Трамп якобы скрывает детали своих переговорв с Путиным. В частности встречи в Гамбурге в 2017 году. По данным издания, даже в секретных документах нет подробной информации о личных встречах Трампа с Путиным в пяти местах за последние два года.
- Позже Трамп заявил, что он не скрывает ничего о своих разговорах с президентом России и обвинил владельца WP Джеффа Безоса в использовании издания для лоббирования своих интересов.
- Днем позже Трамп заявил, что он никогда не работал на Россию и ничего не знает о записях своего переводчика.
- 1 декабря 2018 годаТрамп на саммите G20 провел неформальный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
- 29 ноября президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за плененных украинских моряков.
- 1 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина может состояться только после возвращения Россией захваченных украинских моряков и судов.
- 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.