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Трамп провел встречу с Путиным на G20 без переводчика - СМИ

Среда, 30 января 2019, 05:12
Трамп провел встречу с Путиным на G20 без переводчика - СМИ

Президент США Дональд Трамп провел 15-минутную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Бразилию без переводчика или официального лица, которое могло бы записать содержание разговора.

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники, владеющие непосредственной информацией о встрече.

Отмечается, что лидеры США и РФ смогли поговорить на выходе из здания театра: Трамп вместе с женой Меланией и Путин с переводчиком разговаривали наедине 15 минут и были среди последних гостей, которые покинули театр.

"Помощники Трампа охарактеризовали встречу с Путиным как один из нескольких "неформальных" разговоров которые у него были в тот вечер.

Хотя в докладах людей, которые знали об этой встрече, говорилось, что разговор был длиннее и более содержательнее, чем сообщал тогда Белый дом", - подчеркивает газета.

По данным источника, Трамп и Путин обсудили вопросы международной политики, ситуацию в Керченском проливе и конфликт в Сирии.

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Темы: ТрампПутинСШАРосcия
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