Турчинов о кандидатах: Зеленский симпатичный, Порошенко – подготовлен

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский симпатичный молодой человек, но поддерживает он действующего президента Петра Порошенко.

Об этом он сказал ТСН.

Так, на вопрос, как он оценивает кандидатов в президенты Зеленского, Порошенко и Юлию Тимошенко и не звонили ли они ему, Турчинов ответил:

"Зеленский симпатичный молодой человек. Я знаю, где находится 95 квартал в Кривом Роге. Я сам работал в Кривом Роге. Земляки, ну что ты поделаешь".

На вопрос, поддерживает ли он кого-то из кандидатов, глава СНБО заявил, что Порошенко, поскольку "в сложившейся ситуации, он наиболее подготовлен".

При этом относительно ситуации с хищениями в оборонке и участием в этом соратника Порошенко Олега Гладковского, он отметил, что делать приговоры для правового государства некорректно.

Касательно Тимошенко Турчинов добавил, что не общался с ней с 2014 года.

Секретарь СНБО рассказал также, что не планирует баллотироваться в Раду и не желает быть нардепом.

На вопрос, изменит ли он свое решение об участии в парламентских выборах, если ему предложат должность премьера, он сказал: "Я думаю, что фантазировать нам нет смысла. В стране будет опасно. Позовут - и снова придем, и опять спасем".

Читайте также: Что надо знать избирателю о Владимире Зеленском