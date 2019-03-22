Турчинов о кандидатах: Зеленский симпатичный, Порошенко – подготовлен
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский симпатичный молодой человек, но поддерживает он действующего президента Петра Порошенко.
Об этом он сказал ТСН.
Так, на вопрос, как он оценивает кандидатов в президенты Зеленского, Порошенко и Юлию Тимошенко и не звонили ли они ему, Турчинов ответил:
"Зеленский симпатичный молодой человек. Я знаю, где находится 95 квартал в Кривом Роге. Я сам работал в Кривом Роге. Земляки, ну что ты поделаешь".
На вопрос, поддерживает ли он кого-то из кандидатов, глава СНБО заявил, что Порошенко, поскольку "в сложившейся ситуации, он наиболее подготовлен".
При этом относительно ситуации с хищениями в оборонке и участием в этом соратника Порошенко Олега Гладковского, он отметил, что делать приговоры для правового государства некорректно.
Касательно Тимошенко Турчинов добавил, что не общался с ней с 2014 года.
Секретарь СНБО рассказал также, что не планирует баллотироваться в Раду и не желает быть нардепом.
На вопрос, изменит ли он свое решение об участии в парламентских выборах, если ему предложат должность премьера, он сказал: "Я думаю, что фантазировать нам нет смысла. В стране будет опасно. Позовут - и снова придем, и опять спасем".
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- Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй – 21 апреля.
- Согласно последним результатам опроса, Зеленский лидирует в президентском рейтинге.
- По результатам опроса института Яременко лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский, второе и третье места занимают лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко.