Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турчинов о кандидатах: Зеленский симпатичный, Порошенко – подготовлен

Пятница, 22 марта 2019, 08:44

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский симпатичный молодой человек, но поддерживает он действующего президента Петра Порошенко.

Об этом он сказал ТСН.

Так, на вопрос, как он оценивает кандидатов в президенты Зеленского, Порошенко и Юлию Тимошенко и не звонили ли они ему, Турчинов ответил:

"Зеленский симпатичный молодой человек. Я знаю, где находится 95 квартал в Кривом Роге. Я сам работал в Кривом Роге. Земляки, ну что ты поделаешь".

На вопрос, поддерживает ли он кого-то из кандидатов, глава СНБО заявил, что Порошенко, поскольку "в сложившейся ситуации, он наиболее подготовлен".

При этом относительно ситуации с хищениями в оборонке и участием в этом соратника Порошенко Олега Гладковского, он отметил, что делать приговоры для правового государства некорректно.

Касательно Тимошенко Турчинов добавил, что не общался с ней с 2014 года.

Секретарь СНБО рассказал также, что не планирует баллотироваться в Раду и не желает быть нардепом.

На вопрос, изменит ли он свое решение об участии в парламентских выборах, если ему предложат должность премьера, он сказал: "Я думаю, что фантазировать нам нет смысла. В стране будет опасно. Позовут - и снова придем, и опять спасем".

Читайте также: Что надо знать избирателю о Владимире Зеленском

  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй – 21 апреля.
  • Согласно последним результатам опроса, Зеленский лидирует в президентском рейтинге.
  • По результатам опроса института Яременко лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский, второе и третье места занимают лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019ТурчиновСНБОПорошенкоЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
Все новости...
Реклама: