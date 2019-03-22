Ляшко чуть не сорвал час вопросов к правительству
Кандидат в президенты Олег Ляшко вместе с депутатами своей Радикальной партии затормозили час вопросов к правительству в Верховной Раде.
В начале заседания парламента в пятницу "радикалы" заблокировали ложу правительства.
Их лидер Ляшко препятствовал выступлению премьер-министра, утверждая, что у Кабмина есть задолженность перед рабочими Покровского райавтодора Днепропетровской области.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий требовал разблокировать работу парламента.
"Если не будет возможности правительству... отвечать на вопросы, я вынужден буду остановить час вопросов к правительству", – сказал он.
После этого глава Кабмина Владимир Гройсман сообщил, что пришел с "радикалами" компромисса.
"Только что дал поручение главе Укравтодора разобраться с этой задолженностью, о которой сказал Олег Валерьевич (Ляшко – УП), и в случае если она принять все меры, чтобы ее закрыть", – отметил Гройсман.
В конце концов, депутаты разблокировали ложу.
Напомним:
- Кандидат в президенты Олег Ляшко вместе членами "Радикальной партии" ворвался на заседание правительства 20 марта, требуя снизить цену на газ и разорвать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
- После этого министр внутренних дел Арсен Аваков предложил проводить заседания Кабинета министров в закрытом режиме на период предвыборной кампании.
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