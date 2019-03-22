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Ляшко чуть не сорвал час вопросов к правительству

Пятница, 22 марта 2019, 10:24

Кандидат в президенты Олег Ляшко вместе с депутатами своей Радикальной партии затормозили час вопросов к правительству в Верховной Раде.

В начале заседания парламента в пятницу "радикалы" заблокировали ложу правительства.

Их лидер Ляшко препятствовал выступлению премьер-министра, утверждая, что у Кабмина есть задолженность перед рабочими Покровского райавтодора Днепропетровской области.

 
ФОТО: FACEBOOK БОРИСЛАВА БЕРЕЗЫ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий требовал разблокировать работу парламента.

"Если не будет возможности правительству... отвечать на вопросы, я вынужден буду остановить час вопросов к правительству", – сказал он.

 
ФОТО: FACEBOOK БОРИСЛАВА БЕРЕЗЫ

После этого глава Кабмина Владимир Гройсман сообщил, что пришел с "радикалами" компромисса.

"Только что дал поручение главе Укравтодора разобраться с этой задолженностью, о которой сказал Олег Валерьевич (Ляшко – УП), и в случае если она принять все меры, чтобы ее закрыть", – отметил Гройсман.

В конце концов, депутаты разблокировали ложу.

Напомним:

  • Кандидат в президенты Олег Ляшко вместе членами "Радикальной партии" ворвался на заседание правительства 20 марта, требуя снизить цену на газ и разорвать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
  • После этого министр внутренних дел Арсен Аваков предложил проводить заседания Кабинета министров в закрытом режиме на период предвыборной кампании.

Соня Лукашова, для УП
Темы: Ляшко ОлегВерховная РадаКабинет министров
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