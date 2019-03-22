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НАБУ назвал обвинения Луценко абсурдными

Пятница, 22 марта 2019, 10:52
НАБУ назвал обвинения Луценко абсурдными

Заявление генерального прокурора Юрия Луценко, который публично предполагает, что Национальное антикоррупционное бюро могло повлиять на выборы президента США, не соответствует действительности и является абсурдной попыткой дискредитировать независимый антикоррупционный институт.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, обнародованном 22 марта.

"Компетенция НАБУ – изобличение и привлечение к ответственности именно украинских топ-чиновников. Поэтому, никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта детективы НАБУ не собирали и не передавали, поскольку это вне компетенции Национального бюро", - говорится в комментарии бюро.

По словам НАБУ, генеральный прокурор хорошо знаком с этим фактом, ведь все материалы расследования "черной бухгалтерии" Партии регионов (кроме эпизода относительно действий бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Украины, следствие по которому приостановлено прокурорами САП) еще в июне 2017 переданы в Департамент специальных расследований ГПУ для дальнейшего следствия.

"Со своей стороны напомним, что информацию с упоминанием о присутствии фамилии Пола Манафорта среди прочих страниц так называемой "черной бухгалтерии" НАБУ опубликовало в ответ на многочисленные запросы украинских и зарубежных СМИ во избежание ее искажения и спекуляций", – отмечают в бюро.

В НАБУ подчеркивают, что правительство Соединенных Штатов Америки в целом и Посольство США в Украине, в частности, всегда поддерживали Украину и НАБУ как институт с момента его создания в 2015 году.

"Со стороны международных партнеров, которые даже в самые тяжелые времена стояли бок о бок с бюро, было сделано очень много для борьбы с коррупцией в Украине. НАБУ ценит этот высокий уровень доверия и благодарит за поддержку всех международных партнеров", - резюмируют в бюро.

В видеокомментарии Артем Сытник также называет спекуляцией аудиозапись, который используют в качестве доказательства о якобы "слива" информации иностранному государству и уверяет, что его слова истолковали неправильно.

"Я не буду комментировать законность или аутентичность записей моих частных разговоров. Но могу отметить, что неоднократного в ходе частных бесед я, шутя, вспоминал многочисленные публикации в СМИ о том, что якобы были какие-то вмешательства в выборы президента США. Мне нечего скрывать, готов эту позицию подтвердить любому компетентному органу, который, возможно, заинтересуется этими спекуляциями", - сказал Сытник.

Напомним:

  • Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью влиятельному американскому изданию The Hill, заявил, что ГПУ расследует, умышленно ли правоохранительные органы нашей страны "слили" финансовые отчеты во время президентской кампании 2016 года в США о тогдашнем главе кампании Трампа Поле Манафорте, пытаясь повлиять на выборы в пользу Хиллари Клинтон.
  • Народный депутат Борислав Розенблат, который является обвиняемым по так называемому "Янтарному делу", обнародовал запись, на которой человек с голосом директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника рассказывает, что помогал кандидату в президенты США Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году.
  • Розенблат через суд обвинял Сытника и народного депутата от БПП Сергея Лещенко в распространении материалов дела для влияния на выборы президента США.
  • В декабре 2018 года Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Сытника и Лещенко о разглашении информации о Поле Манафорте.
  • Сытник и Лещенко обвинения отвергают. 18 марта Шестой апелляционный административный суд открыл апелляционное производство по их жалобе. У сторон есть время до 19 апреля 2019 года, чтобы представить свои доказательства.
  • В то же время, НАБУ ранее расследовало так называемое янтарное дело, где обвиняемым был, в частности, Розенблат.
  • Антикоррупционные органы считают, что Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.
  • В частности Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 000 долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобыча" спецразрешений на пользование недрами.

Украинская правда
Темы: ЛуценкоНАБУ
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