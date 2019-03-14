Розенблат показал запись, на которой якобы Сытник говорит, что помогал Хиллари Клинтон

Внефракционный народный депутат Борислав Розенблат обнародовал запись, на которой человек с голосом директора Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказывает, что помогал кандидату в президенты США Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"У меня есть неопровержимые доказательства того, что директор антикоррупционного бюро работал на одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки, разглашая материалы следствия и передавая их другому иностранному государству, чтобы повлиять на избирательный процесс в поддержку одного из кандидатов в президенты", - написал он, вспомнив, что ранее выиграл суд против Сытника и нардепа Сергея Лещенко.

Ранее в эфире 112 канала Розенблат заявил: "У меня есть истинная информация о том, что... господин Сытник действительно сливал информацию о "черной бухгалтерии" в пользу кандидата от демократов Хиллари Клинтон".

Он сказал, что на обнародованной записи Сытник "четко указывает, что он работает на Хиллари и все делает в интересах украинского народа, но против американского народа".

"Потому что американцам выгоден Трамп, а Украине больше выгодна Хиллари. Это государственная измена", - заявил Розенблат.

На записи человек с голосом Сытника говорит: "Я же Хиллари помогал жеж..."

"Там как раз Хиллари чего проиграла, я когда черную бухгалтерию расследовал, мы же обнародовали данные Манафорта, которого посадили... Манафорт, это же был руководитель высшего штаба Трампа", - говорит мужчина.

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Украинская правда обратилась в НАБУ за комментарием.

Напомним:

31 мая 2016 народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа за скандала с "черной бухгалтерией".

В октябре 2017 Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску народного депутата Борислава Розенблатта к директору НАБУ Артема Сытника и к народному депутату от БПП Сергея Лещенко.

Он обвинял их в распространении материалов дела для влияния на выборы президента США.

В декабре 2018 Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Сытника и Лещенко о разглашении информации о Пола Манафорта.

13 марта американский суд приговорил бывшего политтехнолога Партии регионов и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта еще к 3,5 годам тюрьмы за совершение им ряда преступлений - отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем десяти лет.

7 марта суд в США дал Полу Манафорту 3,9 лет тюрьмы за мошенничество. Соответственно, в целом, после приговоров двух судов Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы.

В то же время, НАБУ ранее расследовало так называемое янтарное дело, где обвиняемым был, в частности, Розенблат.