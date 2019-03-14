Розенблат показал запись, на которой якобы Сытник говорит, что помогал Хиллари Клинтон

Народный депутат Борислав Розенблат, который является обвиняемым по так называемому "Янтарному делу", обнародовал запись, на которой человек с голосом директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника рассказывает, что помогал кандидату в президенты США Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"У меня есть неопровержимые доказательства того, что директор антикоррупционного бюро работал на одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки, разглашая материалы следствия и передавая их другому иностранному государству, чтобы повлиять на избирательный процесс в поддержку одного из кандидатов в президенты", - написал он, вспомнив, что ранее выиграл суд против Сытника и нардепа Сергея Лещенко.

Ранее в эфире 112 канала Розенблат заявил: "У меня есть истинная информация о том, что... господин Сытник действительно сливал информацию о "черной бухгалтерии" в пользу кандидата от демократов Хиллари Клинтон".

Он сказал, что на обнародованной записи Сытник "четко указывает, что он работает на Хиллари и все делает в интересах украинского народа, но против американского народа".

"Потому что американцам выгоден Трамп, а Украине больше выгодна Хиллари. Это государственная измена", - заявил Розенблат.

На записи человек с голосом Сытника говорит: "Я же Хиллари помогал жеж..."

"Там как раз Хиллари чего проиграла, я когда черную бухгалтерию расследовал, мы же обнародовали данные Манафорта, которого посадили... Манафорт, это же был руководитель высшего штаба Трампа", - говорит мужчина.

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Украинская правда обратилась в НАБУ за комментарием.

Напомним: