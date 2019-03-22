У Луценко потребовали от Аслунда извинений

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Пятница, 22 марта 2019, 12:41

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган хочет услышать извинения от аналитика Андерса Аслунда, который сначала обвинил Юрия Луценко во лжи, а потом забрал свои слова обратно.

Об этом она заявила в Twitter.

"Уважаемый господин Аслунд, я хотела бы прочитать не только фразу об отзыве вашего предыдущего заявления, но и извинения за Ваши слова, которые вы сначала сказали о генеральном прокуроре Украины Юрии Луценко", - пишет Сарган по-английски.

Напомним:

  • Аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд прокомментировал заявление генпрокурора Юрия Луценко и заявил, что не верит в то, что посол США в Украине Мари Йованович якобы дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
  • Но уже через несколько часов Аслунд сказал, что отзывает свое заявление о Луценко.
  • Ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
  • В Государственном департаменте США ответили, что Луценко врет.

Украинская правда

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Темы: Луценко скандал США


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