У Луценко потребовали от Аслунда извинений
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган хочет услышать извинения от аналитика Андерса Аслунда, который сначала обвинил Юрия Луценко во лжи, а потом забрал свои слова обратно.
Об этом она заявила в Twitter.
"Уважаемый господин Аслунд, я хотела бы прочитать не только фразу об отзыве вашего предыдущего заявления, но и извинения за Ваши слова, которые вы сначала сказали о генеральном прокуроре Украины Юрии Луценко", - пишет Сарган по-английски.
Dear Mr. Aslund, I would like to read not only the fraze revoking your previous statement, but also apology for your words you initialy said about the Prosecutor General of Ukraine Mr. Yurii Lutsenko @AtlanticCouncil </ p> & mdash; Лариса Сарган (@SarganLarysa) 22 марта 2019 </ blockquote>
Напомним:
- Аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд прокомментировал заявление генпрокурора Юрия Луценко и заявил, что не верит в то, что посол США в Украине Мари Йованович якобы дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
- Но уже через несколько часов Аслунд сказал, что отзывает свое заявление о Луценко.
- Ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
- В Государственном департаменте США ответили, что Луценко врет.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua