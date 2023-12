У Луценко потребовали от Аслунда извинений

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган хочет услышать извинения от аналитика Андерса Аслунда, который сначала обвинил Юрия Луценко во лжи, а потом забрал свои слова обратно.

Об этом она заявила в Twitter.

"Уважаемый господин Аслунд, я хотела бы прочитать не только фразу об отзыве вашего предыдущего заявления, но и извинения за Ваши слова, которые вы сначала сказали о генеральном прокуроре Украины Юрии Луценко", - пишет Сарган по-английски.

Dear Mr. Aslund, I would like to read not only the fraze revoking your previous statement, but also apology for your words you initialy said about the Prosecutor General of Ukraine Mr. Yurii Lutsenko @AtlanticCouncil </ p> & mdash; Лариса Сарган (@SarganLarysa) 22 марта 2019 </ blockquote>