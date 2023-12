Аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд прокомментировал заявление генерального прокурора Юрия Луценко и заявил, что не верит в то, что посол США в Украине Мари Йованович якобы дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".

Соответствующие заявления Аслунд сделал в комментарии "Голосу Америки".

Однако через несколько часов Аслунд сообщил в Twitter, что отзывает свое заявление о Луценко.

I am withdrawing my statement on Lutsenko.