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Аслунд заявил, что Луценко врет о после США, но затем отозвал свой комментарий

Четверг, 21 марта 2019, 18:18
Аслунд заявил, что Луценко врет о после США, но затем отозвал свой комментарий

Аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд прокомментировал заявление генерального прокурора Юрия Луценко и заявил, что не верит в то, что посол США в Украине Мари Йованович якобы дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".

Соответствующие заявления Аслунд сделал в комментарии "Голосу Америки".

Однако через несколько часов Аслунд сообщил в Twitter, что отзывает свое заявление о Луценко.

"Я снимаю свое заявление о Луценко", написал он.

"Он работает генеральным прокурором 2-3 года, и он не провел ни одного существенного расследования. Никого не был заключено, ни на одном уровне", - сначала заявлял Аслунд.

По словам аналитика,  Луценко "был привлечен к разного рода сомнительным делам". В частности, Аслунд вспомнил о встрече генпрокурора с Игорем Коломойским после национализации ПриватБанка.

"Например, после того как Игорь Коломойский потерял ПриватБанк, Юрий Луценко, так случилось, встретился с ним за границей. Случайно ... Поэтому он - человек, который пытается заработать деньги для себя. Он считается одним из самых коррумпированных лиц в Украине и не сделал ничего, что бы касалось его работы ", - считает Аслунд.

"Он на этой должности потому, что он ничего не делает. Потому что там есть желание не иметь функционального генерального прокурора", - убежден аналитик.

Также он отверг предположение, что эта ситуация может повлиять на избирательную кампанию в Украине.

"Я думаю - это просто шум. Он не имеет значения. Относительно Луценко, очевидно, к какой силе он принадлежит. Он является человеком президента Порошенко. Но у него нет никакого доверия. Так почему кто-либо должен обращать внимание на его слова? Мы в Вашингтоне слышим об этом только потому, что там присутствуют обвинения против посла США, о которой здесь высокого мнения. Никто из тех, кто знает обоих людей, как, например, я, не сомневается ни на минуту о том, кто говорит правду а кто - нет ", - отметил Аслунд.

Напомним: 

  • Ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
  • В Государственном департаменте США ответили, что заявления Луценко ложные.

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Темы: ЛуценкоСШАскандал
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