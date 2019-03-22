Украинская сторона попытается открыть еще один проезд на оккупированный Донбасс

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Евгений Марчук заявил, что в воскресенье, 24 марта, украинская сторона намерена открыть контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" в Луганской области.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу.

По его словам, смысл открывать КПВВ есть только в том случае, если он будет работать в обоих направлениях.

"Обе стороны (украинская сторона и пророссийские боевики - ред.) должны обеспечить для этого ряд вещей - отремонтировать дороги, провести разминирование, обеспечить медицинскую помощь... Это должны делать синхронно", - сказал он.

"24 марта украинская сторона, кажется, уже в третий раз выйдет со всем функционалом, с намерением открыть КПВВ", - добавил Марчук.

Как отметила вице-спикер парламента и представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, Украина продемонстрирует полномасштабную готовность открыть КПВВ. В частности, в воскресенье утром там должны присутствовать украинские военные, медики, патруль ОБСЕ и представители Международного комитета красного креста.

Она выразила надежду, что Россия даст отмашку боевикам на Донбассе, чтобы они и со своей стороны сделали все возможное для того, чтобы КПВВ "Золотое" заработал.

Напомним: