УПЦ МП решила судиться с Минкультом за свое название

Киевская православная церковь Московского патриархата подала в суд иск к Министерству культуры из-за требования указать в своем названии принадлежность к России.

Об этом говорится на сайте Окружного административного суда Киева.

Церковь просит отменить приказ Минкульта, которым был утвержден перечень религиозных организаций, которые должны указывать в названии свою причастности к религиозным организациям страны-агрессора России.

Также УПЦ МП просит признать противоправным размещение в "Урядовом курьере" перечня таких церквей.

Сейчас суд решает вопрос об открытии административного производства по делу.

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