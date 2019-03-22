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УПЦ МП решила судиться с Минкультом за свое название

Пятница, 22 марта 2019, 14:57

Киевская православная церковь Московского патриархата подала в суд иск к Министерству культуры из-за требования указать в своем названии принадлежность к России.

Об этом говорится на сайте Окружного административного суда Киева.

Церковь просит отменить приказ Минкульта, которым был утвержден перечень религиозных организаций, которые должны указывать в названии свою причастности к религиозным организациям страны-агрессора России.

Также УПЦ МП просит признать противоправным размещение в "Урядовом курьере" перечня таких церквей.

Сейчас суд решает вопрос об открытии административного производства по делу.

Напоминаем:

  • 20 декабря Верховная Рада проголосовала за проект закона №5309 согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить название и указать свою принадлежность к России.
  • Спикер УПЦ МП архиепископ Климент заявил: "Этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет, так как никак нигде не прописано, что мы имеем отношение, субординацию, управление с каким-то зарубежным центром, где есть государства-агрессора".
  • Позже в УПЦ МП заявили, что законопроект нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины и призвали президента Петра Порошенко ветировать его.
  • 22 декабря соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко.
  • Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что будет инициировать обращение в Конституционный суд относительно закона, который обязывает ее указать в названии принадлежность к России.
  • 26 января Министерство культуры обнародовало перечень религиозных организаций, которые должны изменить название.

Украинская правда

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Темы: церковьМинкультурысуд
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