УПЦ МП решила судиться с Минкультом за свое название
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Пятница, 22 марта 2019, 15:57
Киевская православная церковь Московского патриархата подала в суд иск к Министерству культуры из-за требования указать в своем названии принадлежность к России.
Об этом говорится на сайте Окружного административного суда Киева.
Церковь просит отменить приказ Минкульта, которым был утвержден перечень религиозных организаций, которые должны указывать в названии свою причастности к религиозным организациям страны-агрессора России.
Также УПЦ МП просит признать противоправным размещение в "Урядовом курьере" перечня таких церквей.
Сейчас суд решает вопрос об открытии административного производства по делу.
Напоминаем:
- 20 декабря Верховная Рада проголосовала за проект закона №5309 согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить название и указать свою принадлежность к России.
- Спикер УПЦ МП архиепископ Климент заявил: "Этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет, так как никак нигде не прописано, что мы имеем отношение, субординацию, управление с каким-то зарубежным центром, где есть государства-агрессора".
- Позже в УПЦ МП заявили, что законопроект нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины и призвали президента Петра Порошенко ветировать его.
- 22 декабря соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко.
- Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что будет инициировать обращение в Конституционный суд относительно закона, который обязывает ее указать в названии принадлежность к России.
- 26 января Министерство культуры обнародовало перечень религиозных организаций, которые должны изменить название.
Украинская правда
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