Президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики с Астаны в Нур-Султан.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба президента Казахстана.

"Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан", - говорится в указе.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Сайт президента республики также сообщает в субботу, что Токаев подписал закон "О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан".

Напомним: