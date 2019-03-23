Президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы

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Суббота, 23 марта 2019, 09:30

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики с Астаны в Нур-Султан.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба президента Казахстана.

"Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан", - говорится в указе.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Сайт президента республики также сообщает в субботу, что Токаев подписал закон "О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан".

Напомним:

  • 20 марта парламент Казахстана принял поправки в конституцию о переименовании столицы Астаны в Нурсултан, в честь президента Назарбаева, который только что ушел в отставку.
  • 21 марта акции протеста против переименования столицы страны произошли массовые задержания

Украинская правда

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Темы: Казахстан


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