Президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы
Суббота, 23 марта 2019, 08:30
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики с Астаны в Нур-Султан.
Об этом сообщает в субботу пресс-служба президента Казахстана.
"Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан", - говорится в указе.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Сайт президента республики также сообщает в субботу, что Токаев подписал закон "О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан".
Напомним:
- 20 марта парламент Казахстана принял поправки в конституцию о переименовании столицы Астаны в Нурсултан, в честь президента Назарбаева, который только что ушел в отставку.
- 21 марта акции протеста против переименования столицы страны произошли массовые задержания.
Украинская правда