Павелко заявил, что Украина удачно сыграла в "Лиге наций" благодаря Порошенко
Председатель Федерации футбола Украины, нардеп от "Блока Петра Порошенко" Андрей Павелко считает, что сборная Украины одержала победу в группе "Лиги наций" осенью 2018 года благодаря поддержке президента Петра Порошенко.
Об этом он написал в субботу в Facebook, комментируя результат игры сборной Украины с командой Португалии в стартовом матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 году в Лиссабоне в пятницу.
"Отдельное спасибо президенту Украины Петр Порошенко, который первым поздравил нашу команду с отличным результатом! Внимание главы государства всегда очень важно для сборной Украины и осенью именно при искренней поддержке президента страны украинская команда очень удачно выступила в Лиге наций и добилась победы в своей группе", - написал Павелко.
Напомним:
- 22 марта в стартовом матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года сборная Украины сыграла вничью 0:0 в Лиссабоне с действующими чемпионами Европы, командой Португалии.
- Осенью 2018 украинская сборная одержала победу в группе В "Лиги наций".
- В следующем розыгрыше "Лиги наций" через четыре года сборная Украины будет играть в группе А с сильнейшими сборными Европы. Кроме того, сине-желтые в случае неудачи в отборе к ЧЕ 2020 году смогут побороться за путевку на чемпионат Европы и через плей-офф турнира "Лиги наций".
- 7 февраля президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко был избран в исполком УЕФА.