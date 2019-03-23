Павелко заявил, что Украина удачно сыграла в "Лиге наций" благодаря Порошенко

Председатель Федерации футбола Украины, нардеп от "Блока Петра Порошенко" Андрей Павелко считает, что сборная Украины одержала победу в группе "Лиги наций" осенью 2018 года благодаря поддержке президента Петра Порошенко.

Об этом он написал в субботу в Facebook, комментируя результат игры сборной Украины с командой Португалии в стартовом матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 году в Лиссабоне в пятницу.

"Отдельное спасибо президенту Украины Петр Порошенко, который первым поздравил нашу команду с отличным результатом! Внимание главы государства всегда очень важно для сборной Украины и осенью именно при искренней поддержке президента страны украинская команда очень удачно выступила в Лиге наций и добилась победы в своей группе", - написал Павелко.

Напомним: