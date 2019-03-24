Нафтогаз: В Кремле Бойко обещают газ дороже чем Украина покупает сегодня

В "Нафтогазе" посчитали насколько выгодна Украине "скидка" на газ, которую Москва предложила кандидату в президенты Украины Юрию Бойко и главе политсовета "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Напомним нашим российским коллегам, что по действующему контракту, измененному в арбитраже, они УЖЕ должны продавать нам газ по цене на 48% дешевле, чем та, которая получилась бы в марте по формуле в первоначальном контракте. Поэтому предлагать скидку 25% это как-то несерьезно", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отметили, что Медведчук говорил о поставках газа по цене 240-260 долл/тыс. куб. м., в то время, как Украина покупала на открытых торгах в ЕС в марте по цене в среднем 226 долл/тыс. куб. м. А на апрель цена снизилась до уровня около 217 долл./тыс. куб. м.

В компании также напомнили, что Бойко, имея такую ​​возможность, должен был еще обсудить судьбу буровых вышек, которые Россия захватила вместе с аннексированным Крымом.

"А еще нам интересно, не забыл ли господин Бойко обсудить судьбу вышек своего имени, которые Россия украла у нас в Черном море. Напомним, суд в Гааге признал Россию виновной в незаконном захвате наших активов и приступил к определению объема компенсации", - поинтересовались в "Нафтогазе".

По расчетам "Нафтогаза", объем компенсации может составить около 5 млрд долл. плюс накопленные проценты.

Напомним: