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Украина возобновила пропуск через КПВВ "Золотое"

Воскресенье, 24 марта 2019, 09:50
Украина возобновила пропуск через КПВВ Золотое

Украина возобновила пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Золотое" в Луганской области.

Об этом сообщает в воскресенье Государственная пограничная служба.

"По решению командующего Объединенных сил пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Золотое" с 07:00 24 марта 2019 года восстановлен. Пограничники и другие правоохранители из состава Объединенных сил готовы к осуществлению пропускных операций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пока ни один гражданин и транспортное средство через КПВВ "Золотое" не проследовали.

Стоит отметить, что впоследствии упоминание о КПВВ "Золотое" было удалено со страницы ГПСУ в Facebook и сайта без каких-либо комментариев.

 

Напомним,

  • 23 марта Украинская сторона СЦКК заявила, что российская оккупационная администрация намеренно блокирует вопрос открытия КПВВ "Золотое", не предоставляя гарантий безопасности.
  • Ранее представитель Украины в ТКГ в Минске Евгений Марчук заявил, что контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" в Луганской области должен начать работу 24 марта.
  • Украинская сторона спланировала меры, направленные на открытие и ввод в эксплуатацию КПВВ, подготовила соответствующие документы и прошла необходимые процедуры по строительству, оборудованию и подготовке к открытию объекта.
  • 22 марта ВСУ предоставили гарантии по соблюдению режима прекращения огня во время проведения открытия и дальнейшего функционирования КПВВ в районе н.п.Золотое.
  • Договоренности сторон об открытии КПВВ предусматривались в Минских соглашениях от 21 сентября 2016 года. Согласно договору, украинские силы и боевики после недели "тишины" должны были отвести вооружение от линии разграничения на трех участках – в районах н.п. Станица Луганская, Золотое и Петровское.
  • Открыть пункт пропуска в Золотом должны были после разведения войск, но этого не произошло. 
  • Пункт "Золотое" с украинской стороны начал работу 31 марта 2016 года, боевики так и не открыли свою сторону для пересечения линии разграничения. 

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаДонбасс
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