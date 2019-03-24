Украина возобновила пропуск через КПВВ "Золотое"

Украина возобновила пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Золотое" в Луганской области.

Об этом сообщает в воскресенье Государственная пограничная служба.

"По решению командующего Объединенных сил пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Золотое" с 07:00 24 марта 2019 года восстановлен. Пограничники и другие правоохранители из состава Объединенных сил готовы к осуществлению пропускных операций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пока ни один гражданин и транспортное средство через КПВВ "Золотое" не проследовали.

Стоит отметить, что впоследствии упоминание о КПВВ "Золотое" было удалено со страницы ГПСУ в Facebook и сайта без каких-либо комментариев.

Напомним,