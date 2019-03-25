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Избиратели Зеленского в случае его проигрыша во втором туре поддержат Тимошенко

Понедельник, 25 марта 2019, 11:22

Почти половина сторонников Юлии Тимошенко в случае ее проигрыша на выборах 31 марта во втором туре готовы поддержать Владимира Зеленского, электорат Зеленского при таких же условиях отдаст Тимошенко почти 98% голосов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного за две недели до выборов.

В паре Петр Порошенко – Юлия Тимошенко, за вторую свои голоса отдадут 97,7% избирателей Зеленского и 11,6% избирателей Порошенко. Большую поддержку Тимошенко во втором туре окажет также электорат Олега Ляшко – 49,2%.

В паре Владимир Зеленский – Петр Порошенко, Зеленского поддержат 47,4% избирателей Тимошенко. Наибольшую поддержку в такой паре Зеленский получит от электората Анатолия Гриценко (91,7%) и Юрия Бойко (49,2%).

В паре Владимир Зеленский – Юлия Тимошенко, Зеленского поддерживают 37,7% избирателей Порошенко. Наибольшую поддержку в такой паре Зеленский получит от сторонников Гриценко (96,4%) и Бойко (39,7%).

 

Опрос проходил с 14 по 22 марта. Методом личного интервью было опрошено 2004 респондента во всех регионах Украины (кроме АР Крым и ОРДЛО) в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.

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Напомним: 

  • Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.
  • Участие в них примут 39 кандидатов
  • Лидером среди кандидатов остается шоумен Владимир Зеленский.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019опрос
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