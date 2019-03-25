Вступление в ЕС и НАТО: электорат Зеленского колеблется

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Понедельник, 25 марта 2019, 14:08

Интеграцию Украины с Европейским Союзом поддерживают 49% граждан, вступление в Североатлантический альянс – 44,2%, вступление в Таможенный союз с Россией – 12,9% жителей.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии с 14 по 22 марта 2019 года.

В случае проведения референдума относительно вступления в НАТО против высказались бы 30,3%, а 8,5% воздержались бы и не принимали бы участие в голосовании. Еще 17% респондентов не определились или отказались отвечать на вопрос.

Если вычесть тех, кто не пошел бы на референдум, то 59,3% украинцев, которые приняли бы участие в референдуме, проголосовали бы за вступление в НАТО, подсчитал КМИС.

При этом на западе Украины вступление в ЕС и НАТО поддерживают больше всего (75,2% и 70,8% соответственно).

 

На Донбассе больше всего противников вступления в военный блок НАТО (57,6%) и больше всего сторонников Таможенного союза с РФ (34,8%). На востоке в целом больше неопределившихся между Евросоюзом (23,3%) и Таможенным Союзом (24%), а противников НАТО тоже большинство (55,4%)

Больше всего сторонников интеграции с ЕС и НАТО – среди избирателей кандидатов в президенты Петра Порошенко (84,1% и 81,6% соответственно), Юлии Тимошенко (68,4% и 58,6%), Игоря Смешко (64,8% и 70,4%)) и Анатолия Гриценко (61,9% и 60,7%).

Среди избирателей Владимира Зеленского сторонников ЕС и НАТО около половины (53,3% и 45,4% соответственно).

 

КМИС 14-22 марта опросил 2004 респондентов в 126 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированных частей Донбасса) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, Погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним:

  • 7 февраля Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский Союз и НАТО. 21 февраля эти изменения вступили в силу.
  • Недавно Владимир Зеленский высказался за референдум по таким темам, как вступление в ЕС и НАТО

Алена Рощенко, УП

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Темы: ЕС НАТО социология опрос


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