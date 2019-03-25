Новый опрос показал шанс для Тимошенко во втором туре

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Понедельник, 25 марта 2019, 16:25

Если во второй тур президентских выборов выйдут действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, то победит последняя, ​​если же во второй тур попадет шоумен Владимир Зеленский, то он победит всех остальных кандидатов.

Об этом говорится в результатах совместного социологического исследования, проведенного усилиями трех социологических компаний КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа Рейтинг.

Отмечается, что моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты: Тимошенко держит первенство в паре с Порошенко (26% против 19%).

В то же время, Зеленский побеждает как в паре с Порошенко (39% против 18%), так и с Тимошенко (34% против 21%).

 
 

Сообщается, что опрос был проведен с 5 по 14 марта.

Выборка составляет 15000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и регион проживания.

Статистическая погрешность выборки: не более 0,8%.

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Напомним:

  • 25 марта свой опрос обнародовал КМИС, согласно которому Владимир Зеленский побеждает любого кандидата во втором туре, а Петр Порошенко проигрывает даже Юрию Бойко.
  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй - 21 апреля.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 Порошенко Тимошенко Зеленский социология


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