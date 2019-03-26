Оккупанты задержали двух активистов на админгранице с Крымом

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Вторник, 26 марта 2019, 12:21

Российские правоохранители задержали на административной границе с оккупированным Крымом двух активистов правозащитной организации "Крымская солидарность".

Об это организация сообщает в Facebook.

По словам супруги одного из активистов, в 9:10 утра (вероятно, по Московскому времени, по Киевскому – в 8:10) на российской "границе" задержали активистов Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова.

Их до сих пор удерживают в модуле для дополнительных проверок.

На допрос мужчин увели якобы из-за того, что у российских пограничников возникли сомнения в подлинности документов, удостоверяющих личность.

"Супруга Ремзи Бекирова несколько раз звонила на горячую линию погранслужбы ФСБ. Со слов сотрудника, с задержанными активистами Ремзи и Русланом "проводятся мероприятия и составляются процессуальные документы", – говорят в "Крымской солидарности".

Правозащитники отмечают, что оба активиста посещают политические "судебные процессы" в Крыму. Бекиров – стример и блогер.

Обоих активистов уже задерживали оккупационные власти за участие в митингах и пикетах.

В 2017 году Бекирову и Сулейманову "присудили" 5 суток административного ареста за якобы несанкционированный митинг. Их задержали вместе с другими активистами, пришедшими к дому крымских татар, у которых проводили обыск.

Кроме того, в марте 2017 года "Симферопольский районный суд" дал 3 суток админареста Ремзи Бекирову за якобы распространение экстремистских материалов в соцсети.

Сулейманов принимал участие в одиночном пикете в поддержку арестованных крымских татар и также был осуждён к административному штрафу в размере 10 тысяч рублей.

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Напомним:

  • 21 февраля 2017 года в Симферополе  подконтрольная Кремлю "полиция" приехала с обыском к крымскому татарину Марлену Мустафаеву и задержала около 20 человек, среди которых были Осман Арифм, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Риза Изетов, Алим Каримов, Валид Абу Фарид, Сейран Муртазаев и другие.

Украинская правда

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Темы: Крым права человека политзаключенные оккупация


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