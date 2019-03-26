Оккупанты задержали двух активистов на админгранице с Крымом
Российские правоохранители задержали на административной границе с оккупированным Крымом двух активистов правозащитной организации "Крымская солидарность".
Об это организация сообщает в Facebook.
По словам супруги одного из активистов, в 9:10 утра (вероятно, по Московскому времени, по Киевскому – в 8:10) на российской "границе" задержали активистов Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова.
Их до сих пор удерживают в модуле для дополнительных проверок.
На допрос мужчин увели якобы из-за того, что у российских пограничников возникли сомнения в подлинности документов, удостоверяющих личность.
"Супруга Ремзи Бекирова несколько раз звонила на горячую линию погранслужбы ФСБ. Со слов сотрудника, с задержанными активистами Ремзи и Русланом "проводятся мероприятия и составляются процессуальные документы", – говорят в "Крымской солидарности".
Позже журналист Антон Наумлюк сообщил, что активистов отпустили после более чем 7 часов удержания, обвинив их в административном нарушении, связанном с порчей паспортов.
"По версии пограничников у обоих была нарушена магнитная лента в паспортах, которые этими же пограничниками были изъяты у них в неповрежденном виде. При этом никаких протоколов об админнарушении активистам выдано не было", – отметил журналист.
Правозащитники отмечают, что оба активиста посещают политические "судебные процессы" в Крыму. Бекиров – стример и блогер.
Обоих активистов уже задерживали оккупационные власти за участие в митингах и пикетах.
В 2017 году Бекирову и Сулейманову "присудили" 5 суток административного ареста за якобы несанкционированный митинг. Их задержали вместе с другими активистами, пришедшими к дому крымских татар, у которых проводили обыск.
Кроме того, в марте 2017 года "Симферопольский районный суд" дал 3 суток админареста Ремзи Бекирову за якобы распространение экстремистских материалов в соцсети.
Сулейманов принимал участие в одиночном пикете в поддержку арестованных крымских татар и также был осуждён к административному штрафу в размере 10 тысяч рублей.
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Напомним:
- 21 февраля 2017 года в Симферополе подконтрольная Кремлю "полиция" приехала с обыском к крымскому татарину Марлену Мустафаеву и задержала около 20 человек, среди которых были Осман Арифм, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Риза Изетов, Алим Каримов, Валид Абу Фарид, Сейран Муртазаев и другие.