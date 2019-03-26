Известный вор с РФ незаконно заказал украинский загранпаспорт
Российский вор в законе Роман Кащев, задержанный в Польше, незаконно получил украинское гражданство.
Об этом сообщает Национальная полиция, отмечая, что сейчас гражданство уже отменено.
Правоохранители обнаружили, что отдельные должностные лица Государственной миграционной службы за взятки делал заграничные паспорта в обход установленного порядка.
Во время задержания чиновника проводился обыск его автомобиля, где полиция нашла заграничный паспорт на имя 44-летнего уроженца Российской Федерации.
Позже оказалось, что указанные в паспорте данные принадлежат лицу, которое скрывалась от правосудия за совершение ряда тяжких преступлений.
В криминальном мире вор известен под прозвищами "Рома Кривой", "Рома Краснодарский" и "Кащей".
Гражданство Украины мужчина получил якобы потому, что здесь родился его отец.
В миграционную службу он подал копию паспорта гражданина Израиля, который числится похищенным, и свидетельство о рождении в Московской области, которое на самом деле не выдавалось.
Сам мужчина объявлен Россией в международный розыск за совершение ряда преступлений: организация преступной группировки, вымогательство, преступления связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков. За это ему грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас россиянин задержан правоохранителями на территории Польши, где решается вопрос об экстрадиции в РФ.
Его украинское гражданство сейчас отменено, а данные паспорта внесены в базу Интерпол, как недействительные.
Российские СМИ называют Кащева "ближайшим подельником" Аслана Усояна по кличке Дед Хасан, убитого в 2013 году.
Напомним:
- В января 2018 года правоохранители сообщили, что задержали десятки взяточников из Миграционной службы, причастных к незаконным схемам выдачи загранпаспортов.
- 29 ноября 2017 года ГМС заявила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС.
- НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы, а СБУ якобы "завербовала" Пимахову для давления на бюро.
- Сама Пимахова выступила с обличительным заявлением и заверила, что сама обратилась к правоохранителям.
- После скандала Пимахова ушла в отпуск, и в конце концов, Кабмин уволил ее.