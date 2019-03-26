Российский вор в законе Роман Кащев, задержанный в Польше, незаконно получил украинское гражданство.

Об этом сообщает Национальная полиция, отмечая, что сейчас гражданство уже отменено.

Правоохранители обнаружили, что отдельные должностные лица Государственной миграционной службы за взятки делал заграничные паспорта в обход установленного порядка.

Во время задержания чиновника проводился обыск его автомобиля, где полиция нашла заграничный паспорт на имя 44-летнего уроженца Российской Федерации.

Позже оказалось, что указанные в паспорте данные принадлежат лицу, которое скрывалась от правосудия за совершение ряда тяжких преступлений.

В криминальном мире вор известен под прозвищами "Рома Кривой", "Рома Краснодарский" и "Кащей".

Гражданство Украины мужчина получил якобы потому, что здесь родился его отец.

В миграционную службу он подал копию паспорта гражданина Израиля, который числится похищенным, и свидетельство о рождении в Московской области, которое на самом деле не выдавалось.

Сам мужчина объявлен Россией в международный розыск за совершение ряда преступлений: организация преступной группировки, вымогательство, преступления связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков. За это ему грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас россиянин задержан правоохранителями на территории Польши, где решается вопрос об экстрадиции в РФ.

Роман Кащев

Его украинское гражданство сейчас отменено, а данные паспорта внесены в базу Интерпол, как недействительные.

Российские СМИ называют Кащева "ближайшим подельником" Аслана Усояна по кличке Дед Хасан, убитого в 2013 году.

Напомним: